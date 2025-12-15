Municipal
La Guàrdia Urbana celebra 168 anys vetllant per Tarragona
L’acte al Teatre Tarragona ha homenatjat la trajectòria del cos i ha recordat la caporala Yolanda Hernández Curulla
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha commemorat aquest dilluns el 168è aniversari de la seva fundació amb un acte institucional al Teatre Tarragona, que ha reunit autoritats, agents i representants de la societat civil. La cerimònia ha servit per fer balanç dels avenços assolits durant el 2025 i per reivindicar la vocació de servei públic del cos, amb una clara aposta per la modernització i la proximitat amb la ciutadania.
L’intendent cap de la Guàrdia Urbana, Manel Vázquez, ha obert l’acte destacant l’increment de la plantilla, la consolidació dels referents de barri, la formació impartida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la comissaria, el progrés en policia judicial i la col·laboració amb altres cossos. També ha posat en valor la creació de la Unitat Policial de Reforç de Proximitat (UPRP), que ha qualificat de “resultats brillants” en matèria de seguretat ciutadana.
Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha subratllat que la UPRP ha suposat “un canvi de paradigma en la seguretat de la ciutat”, amb més presència al carrer i una resposta més immediata a les necessitats de la població. L’alcalde també ha volgut reconèixer la tasca dels agents, destacant-ne la professionalitat, la vocació i el compromís amb la seguretat de la ciutadania.
Durant l’acte s’ha recordat també el 50è aniversari de la incorporació de la dona a la Guàrdia Urbana, amb un reconeixement especial a les vuit primeres agents i el compromís de continuar avançant cap a la igualtat dins del cos. Un dels moments més emotius de la gala ha estat l’homenatge a la caporala Yolanda Hernández Curulla, en un record sentit que ha posat de manifest l’empremta personal i professional que va deixar entre els seus companys.
Com és habitual, la cerimònia ha inclòs el lliurament de medalles per trajectòria i mèrit professional, així com felicitacions per actuacions destacades i reconeixements a ciutadans i professionals d’altres administracions per la seva col·laboració amb la policia tarragonina.
Abans de l’acte, el públic ha pogut visitar una exposició estàtica de mitjans davant del Teatre Tarragona, amb la participació de diverses unitats especialitzades. La commemoració ha servit també per posar en valor la incorporació de noves tecnologies i la capacitat d’adaptació del cos als nous reptes socials.