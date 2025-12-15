Meteorologia
Fins quan durarà la pluja a Tarragona? El temps inestable s’allargarà fins a finals de setmana
Els ruixats i el cel gris marcaran l’inici de setmana a la ciutat, amb millores parcials abans de Nadal
Tarragona enceta la setmana amb un episodi de temps inestable que mantindrà la pluja com a protagonista, almenys, fins a dijous. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dilluns i dimarts hi ha una probabilitat de precipitació molt elevada, amb registres que poden arribar al 100% en diversos trams del dia.
Durant el dia d'avui, els ruixats es faran més persistents a partir del migdia i s’allargaran fins al vespre, amb acumulacions destacables i temperatures que es mouran entre els 11 i els 17 °C. El vent de component est i nord-est podrà reforçar la sensació de fred, especialment a la franja litoral.
Dimarts es mantindrà el cel cobert i no es descarten pluges febles durant la matinada i al final del dia, tot i que hi haurà una treva de precipitacions durant les hores centrals. Les temperatures es mantindran suaus per l’època, amb màximes al voltant dels 16 °C.
De cara a dimecres, el temps començarà a estabilitzar-se lleugerament, amb intervals de núvols i clarianes i una probabilitat de pluja més baixa, especialment al matí. Dijous es preveu com el dia més tranquil de la setmana, amb predomini del sol i sense precipitacions destacables, abans que divendres torni a augmentar la inestabilitat.
A les portes del cap de setmana previ a Nadal, el Meteocat apunta a un nou repunt de probabilitat de pluja, amb temperatures que aniran baixant progressivament fins a situar-se entre els 7 i els 15 °C. Un escenari que convida a tenir el paraigua a prop i a planificar amb cura les activitats a l’aire lliure.