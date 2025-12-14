Societat
La 'Papanoelada Motera' de Tarragona envaeix les carreteres de la ciutat un any més
Es tracta de la tercera edició de la iniciativa solidària, que ha comptat amb una recollida de joguines destinades a hospitals
Aquest diumenge al matí les carreteres de Tarragona han estat envaïdes per una onada de Pare Noels. No viatjaven sobre el seu emblemàtic trineu, sinó que aquest cop passejaven pujats a les seves motos.
Es tracta de la tercera edició de la Papanoelada Motera, una iniciativa solidària que se celebra en diversos municipis d'Espanya durant el mes de desembre.
A Tarragona l'esdeveniment ha arrencat a les 10 hores des de l'Anella Olímpica de Campclar. Des d'allà, han iniciat un camí que els ha dut per diferents municipis de la demarcació, abans de tornar a la ciutat.
Què és una 'Papanoelada'?
La Papanoelada és un esdeveniment solidari on diverses persones, disfressades de Pare o Mare Noel, recorren els carrers de la ciutat en moto. Se celebra a diversos municipis espanyols, amb l'objectiu de col·laborar amb entitats solidàries.
En el cas de Tarragona, els participants s'ha concentrat a les 9 hores, una hora abans d'iniciar el recorregut, per celebrar una recollida de joguines que es destinaran a diversos hospitals del territori, on els infants ingressats podran fer-ne ús.