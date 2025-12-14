Religió
L'arquebisbe de Tarragona recrimina a Argüello que «va més enllà» del que pot afirmar un membre de l'Església
El president de la Conferència Episcopal ha carregat contra el govern espanyol i ha reclamat una «qüestió de confiança, moció de censura o anar a eleccions»
L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha considerat que les paraules del president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, van «més enllà del que pot afirmar un arquebisbe».
El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha tornat a la càrrega contra el govern espanyol i ha reclamat una «qüestió de confiança, una moció de censura o anar a eleccions». «La situació està més bloquejada que al juliol, amb una legislatura sense pressupost», ha recordat Argüello en una entrevista a 'La Vanguardia'.
«Jo seria molt prudent en fer aquestes afirmacions», ha manifestat en declaracions a Catalunya Ràdio Planellas. I és que ha considerat que s'ha de ser «molt curós» perquè l'Església «no es pot identificar amb una opció política concreta» i no està «lligada» a cap sistema polític.
A més, ha recordat que Argüello parla en nom de l'Església i dels diversos pastors. Per la seva banda, Argüello afirma que «No crec que hagi trencat cap neutralitat. A la pregunta d’aquesta entrevista, jo hi responc remetent-me a la Constitució i als mecanismes que preveu».
«En realitat no és un assumpte que hagi estat mai en primera línia de la nostra reflexió com a Conferència, a diferència d'altres qüestions com l'habitatge o la immigració», ha matisat el també arquebisbe de Valladolid, que ha reconegut unes relacions tenses amb l'executiu de Pedro Sánchez marcades pel Valle de los Caídos i la reparació a les víctimes d'abusos de la pederàstia eclesial.