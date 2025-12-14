Castells
Gina Fort es presenta per ser la primera dona cap de colla a Tarragona
Eduard Àlvarez l’acompanyarà a la presidència. La candidatura vol innovar per donar «un pas més» com a colla
Gina Fort ha presentat candidatura per a ser la cap de colla de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Així ho va fer a l’assemblea lila que es va celebrar dissabte. Eduard Àlvarez l’acompanyarà com a candidat a la presidència. «Sempre havia estat al meu cap, però crec que per arribar a ser-ho s’havien d’alinear els astres», explica Fort.
Durant l’assemblea, es va oficialitzar la renúncia del fins ara cap de colla Adrià Calvet i la presidenta Yasmina Armesto, que han estat al capdavant de la Jove els últims tres anys. Al gener, arribarà l’hora d’escollir la nova candidatura.
«Considerem que s’ha de continuar amb la línia que porta la colla, que és molt positiva, però també s’han de canviar coses. Volem innovar una mica als assaigs. Tothom ja sap com anava perquè portem treballant de la mateixa forma uns 15 anys. Volem donar un pas més», explica Fort.
Ella ha format part de la colla tarragonina des de petita i ha passat per diverses posicions. A més, també va ser cap de canalla. Ara, pot ser la primera dona cap de colla d’una colla tarragonina a la història. «Per mi és una motivació extra, és un plus. La rebuda que he tingut dintre la Jove ha sigut molt bona i crec que els companys hi confien. Al final, és un pas més. Ja hem tingut una dona presidenta i ara toca una cap de colla», apunta Fort.
Manca de dones
Aquest 2025, hi ha tornat a haver una manca de presència de dones cap de colla i presidentes. Només hi ha estat Yasmina Armesto, presidenta de la Jove, entre les colles de gamma extra. Entre els dirigents de 9 i de gamma alta de 8 també han dominat els homes. L’excepció han sigut els Xiquets de Reus on cap de colla, Marina Bertran, i presidenta, Aura Altès, són dones. Als Castellers de Lleida, Mònica Aguilera ha sigut la presidenta. A les colles de gamma bàsica, es registren més dones en els càrrecs més alts.
Tot i això, aquesta és una assignatura pendent pel món casteller arreu del país. La candidatura de Fort és històrica a una de les ciutats més importants al panorama casteller i pot obrir portes en un futur per a revertir aquesta situació.