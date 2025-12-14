Nadal
Els infants omplen de creativitat i esperança l’Ajuntament de Tarragona amb l’Arbre dels Desitjos
Nens i nenes de 36 centres educatius han participat en un dels actes més tradicionals del Nadal tarragoní
El vestíbul de l’Ajuntament de Tarragona va omplir aquest dissabte al matí d’il·lusió, música i creativitat amb la celebració de l’Arbre dels Desitjos, un dels actes més tradicionals i emblemàtics del Nadal tarragoní.
Nens i nenes de quart de primària i d’educació especial de fins a 36 centres educatius de la ciutat van estar els protagonistes d’una jornada marcada per l’esperit nadalenc.
Els infants van penjar al gran arbre instal·lat al vestíbul municipal els seus desitjos i bons propòsits, elaborats en forma d’ornaments nadalencs, convertint l’espai en un mosaic ple de colors i missatges carregats d’esperança.
L’acte ha estat organitzat per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona sota el lema Per Nadal, tot és possible a Tarragona. La consellera d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Isabel Mascaró, va rebre els participants.
La jornada es va iniciar amb una cantada de nadales a càrrec de la coral infantil de l’Escola Municipal de Música de Tarragona, que va posar la banda sonora a un matí festiu i emotiu. Com a cloenda de l’acte, tots els infants participants van poder gaudir d’una xocolatada