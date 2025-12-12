Judicial
Tarragona guanya el judici a la finançera pel cas del pàrquing Jaume I
El consistori prepara un recurs parcial per reclamar responsabilitats al Banc Santander
L'Ajuntament de Tarragona celebra la sentència favorable en el cas pel pàrquing Jaume I. La resolució del jutjat d'instància 15 de Madrid declara que Metropolitan, la financera de la maquinària de l'aparcament de la Part Alta, va incomplir el contracte i haurà de retornar les quotes abonades i els imports pagats a l'Agència Tributària i a la Seguretat Social. El consistori celebra que s'hagin atès bona part de les seves pretensions en el litigi i farà un recurs parcial perquè la sentència no aprecia responsabilitat al Banc Santander, que el 2006 va assumir part de l'operació. L'alcalde celebra que es puguin recuperar entre 11 o 12 MEUR.
L'Ajuntament reclamava a Metropolitan 7.544.048,94 euros en quotes abonades, i 451.773 euros corresponents a pagaments fiscals i de Seguretat Social, que també es podran recuperar. L'alcalde de Tarragona ha elogiat la tasca dels serveis jurídics i tècnics municipals, i ha qualificat la sentència de "molt bona notícia" per a la ciutat. Viñuales ha destacat també el caràcter simbòlic de la resolució perquè el pàrquing Jaume I "és un dels punts més negres de la història recent de Tarragona".
L'Ajuntament estudia si és viable iniciar el buidatge de la maquinària de l'espai de l'aparcament fallit abans de la resolució del recurs d'apel·lació. La decisió dependrà de si interferiria en el procés judicial. Una alternativa, per al consistori, seria construir-hi un pàrquing convencional per aprofitar el gran espai excavat, tot i les limitacions de seguretat i protecció patrimonial. Els pròxims passos es definiran quan els serveis jurídics determinin si cal mantenir íntegrament les condicions actuals de l'espai i quan es tingui la resolució definitiva del cas.