Patrimoni
La propietat del Càmping Trillas compra el Castell de Tamarit per 9,4 MEUR
El complex, declarat com a BCIN, oferirà a la ciutadania aquest dissabte una primera edició de visites guiades
La propietat del Càmping Trillas ha adquirit el Castell de Tamarit per una xifra d’uns 9,4 milions d’euros. Així ho confirma a aquest mitjà Roger Trillas, nou administrador únic d’Immobiliaria Betrén, societat que fins al passat 28 d’octubre era propietària del castell. Després de mesos de negociacions, va ser en aquesta data quan, davant de notari, es va oficialitzar la venda de la societat i, conseqüentment, del Castell de Tamarit.
Unes setmanes abans, i segons va avançar el mitjà Porta Enrere, la família Trillas havia adquirit 200 hectàrees de terreny que inclouen el Mas del Cusidó i Sant Simplici, tots dos catalogats com a béns culturals d’interès local, també propietat de Betrén. En el mateix article, publicat el 13 d’octubre, es feia referència a l’oferta que Trillas, des de la societat Branding Finestra SL, havia presentat per comprar també el Castell de Tamarit. La compra es va fer efectiva el 28 d’octubre. «Encara no ens ho creiem. Estem molt contents», indica Roger Trillas a Diari Més.
Malgrat que es tracta d’un Bé Cultural d’Interès Nacional i, per tant, la Generalitat té dret a tempteig per la compra d’aquests immobles, en aquest cas no ha estat així. Trillas, tal com explica a Diari Més, va adquirir la societat al complet d’Immobiliaria Betrén, i no el castell en una única operació. En conseqüència, l’administració catalana, que ja va desistir de comprar Mas del Cusidó i Sant Simplici tal com recollia Porta Enrere, no va poder optar a la compra del Castell de Tamarit.
En els últims anys, aquesta fortificació documentada des del segle XI, havia acollit esdeveniments corporatius, gastronòmics i casaments d’alt nivell. Hi opera l’empresa AG Planning, que continuarà treballant en l’espai amb aquest model de negoci. La nova propietat, però, té previstes algunes novetats per «acostar el castell a la ciutadania».
Visites guiades
Aquest dissabte, s’engegarà una prova pilot de visites guiades «a la totalitat del castell». El projecte és «embrionari», recalca Roger Trillas, però la voluntat és repetir aquests tipus d’actes durant tot l’any. «Ensenyarem les interioritats del castell al 100%. Crec que pot ser molt interessant perquè la ciutadania el conegui en la seva totalitat», explica. També es plantegen que, amb l’arribada dels mesos estivals, aquesta visita es pugui complementar amb «una copa de cava o un vi», i habilitar permanent on hi pugui accedir tothom. Les visites seran de pagament i inclouran una copa de vi o cava al final de la visita. Les entrades es poden comprar a partir d'aquest migdia al portal web del càmping Trillas.
Per altra banda, fins a l’arribada de Ses Majestats Reials, el castell acull durant els caps de setmana una fira nadalenca. «Ja hem fet tres edicions al càmping, però enguany volíem aprofitar un espai icònic i idíl·lic com és el castell per organitzar la fira», detalla Roger Trillas. La fira obrirà els pròxims dies 13, 20, 21, 26, 27, 28 i 31 de desembre i clourà el dia 3 de gener, en horari de 17 a 21 hores. Hi participen una quinzena d’entitats benèfiques del territori i l’entrada al públic general és de 3 euros, un preu simbòlic que es destinarà íntegrament a les entitats que formen part del projecte ‘Càmping per tothom’.
El Castell de Tamarit constitueix un dels exemples més purs i primerencs d’arquitectura romànica del terme de Tarragona i fou enderrocat a la guerra dels Segadors.