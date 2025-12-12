Esports
El millor pàdel del món aterra a Tarragona amb el Costa Daurada International Padel Experience
La ciutat acull per primer cop aquest esdeveniment internacional, que reuneix fins al 15 de desembre els 100 millors jugadors del món
Tarragona acull aquests dies el Costa Daurada International Padel Experience Master Final, un esdeveniment esportiu de primer nivell que situa la ciutat en el mapa internacional del pàdel. La presentació oficial del torneig ha tingut lloc aquest divendres en un escenari emblemàtic com l’Amfiteatre Romà, en un acte que ha reunit representants institucionals i del món esportiu.
El conseller d’Esports i Turisme Esportiu de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha destacat durant la presentació “l’aposta decidida de l’Ajuntament de Tarragona pel turisme esportiu” i ha remarcat que la ciutat s’ha consolidat com a seu habitual de grans esdeveniments esportius d’abast internacional. Soler ha subratllat que “fomentem el turisme fora de temporada, un turisme esportiu i familiar, i hem esdevingut un pol d’atracció”.
Es tracta de la primera vegada que Tarragona acull el Costa Daurada International Padel Experience, una competició que fins al 15 de desembre reunirà els 100 millors jugadors del món, convertint la ciutat en punt de trobada de l’elit internacional d’aquest esport. L’esdeveniment suposa també un impuls per a l’activitat turística i econòmica del territori en un període de menor afluència.