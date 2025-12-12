Cultura
Més de vuitanta propostes de teatre, dansa i òpera protagonitzen la primavera cultural a Tarragona
La ciutat oferirà més de vuitanta propostes d’arts escèniques entre març i juny amb teatre, dansa, música i òpera arreu del municipi
Tarragona viurà una primavera marcada per la cultura amb una programació d’arts escèniques extensa i diversa que inclou més de 80 propostes, la participació de més de 300 artistes i professionals i una presència destacada de dones en rols de lideratge artístic. La temporada Primavera Cultura, impulsada per la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament, s’ha presentat aquest matí i consolida l’aposta municipal per una oferta cultural estable, descentralitzada i de qualitat.
Entre els mesos de març i juny, la ciutat acollirà espectacles de teatre, dansa, música, òpera, circ, cinema i musicals, amb el Teatre Tarragona com a escenari principal, però també amb activitats repartides pels centres cívics, el Fortí de Sant Jordi, el Seminari, Bonavista, el Port i altres espais de la ciutat. La programació integra cicles consolidats com En Família, En Dansa, Refugi Sonor, Música per a tothom de Joventuts Musicals, Escenari Viu i Alternador, així com festivals de ciutat com el Dixieland, el Festival Internacional de Màgia Teatre Màgic o Guitarraco.
La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha subratllat que “és un orgull omplir la ciutat de cultura tot l’any” i ha remarcat la voluntat de continuar ampliant una programació “variada, de qualitat i amb talent local i internacional”. Ramos també ha destacat la importància d’estendre les arts escèniques més enllà del centre, afirmant que “la cultura és un servei públic i ha de ser accessible a tota la ciutadania”.
Entre els plats forts de la temporada destaca Tempestat, adaptació de Shakespeare dirigida per Oriol Broggi, que s’estrenarà el 14 de març. Del 19 al 21 de març, la companyia suïssa Trickster-p presentarà la performance Book is a Book is a Book, una experiència artística individualitzada. El 25 de març, els ballarins del Ballet Nacional de España Irene Tena i Albert Hernández actuaran a l’espectacle No, mentre que el dramaturg Francesc Cuéllar presentarà Honestedat el 19 d’abril.
La música simfònica també tindrà un paper central amb la Franz Schubert Filharmonia, que culminarà la celebració del seu 20è aniversari amb concerts destacats. El 21 de març, Leonard Slatkin dirigirà l’orquestra en obres de Haydn i Schubert; el 15 de maig, la violinista Midori interpretarà el Concert per a violí de Mendelssohn; i el 2 de juny, la pianista Judith Jáuregui oferirà un programa amb obres de Manuel de Falla i Rimski-Kórsakov.
Les entrades es posaran a la venda dijous 18 de desembre a través del web entrades.tarragona.cat i a les taquilles del Teatre Tarragona. Coincidint amb les festes nadalenques, també s’estrena el nou abonament regal Moments d’emoció, que permet regalar cultura i deixar que la persona beneficiària esculli l’espectacle que prefereixi.