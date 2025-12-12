Mobilitat
L’Ajuntament de Tarragona instal·la 44 reductors de velocitat per tot el municipi
Les actuacions, que acabaran a finals de gener, busquen pacificar el trànsit i reduir la sinistralitat urbana.
L’Ajuntament de Tarragona ha iniciat aquesta setmana la instal·lació de 44 reductors de velocitat en diferents barris de la ciutat amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i pacificar el trànsit. Els treballs, que s’allargaran fins a finals de gener, han estat adjudicats per un import de 75.070,73 euros, IVA inclòs, i responen tant a criteris tècnics com a demandes veïnals.
La consellera de Mobilitat, Sonia Orts, ha explicat que l’actuació permetrà “cobrir els punts amb més alta sinistralitat” i que també incorpora suggeriments de les associacions de veïns, “que coneixen molt bé el dia a dia dels seus barris”. Orts ha destacat que la instal·lació de reductors de velocitat és una de les peticions més habituals que rep el govern municipal, motiu pel qual s’ha dissenyat “un paquet ambiciós que arriba a diferents punts de la ciutat”.
Segons dades de sinistralitat, tres de cada quatre accidents amb víctimes a Catalunya es produeixen en zones urbanes, i gairebé el 20% de les persones afectades són vianants. L’excés de velocitat és una de les principals causes d’accident, i els elements físics de moderació del trànsit permeten una reducció immediata de la velocitat d’entre el 20 i el 30%.
Els nous reductors s’instal·laran en tots els barris, tant al centre com a la perifèria. Una part important de les actuacions es concentra en entorns escolars, com a l’avinguda Maria Cristina, prop de l’escola Sant Pau, o al bloc Uruguai, a l’entorn de l’escola Marcel·lí Domingo. També s’actuarà en carrers amb problemes reiterats d’excés de velocitat, com el carrer de l’Arquebisbe Josep Pont i Gol o l’avinguda dels Països Catalans, així com en punts del polígon de les Gavarres.
Els dispositius que s’estan col·locant són esquenes d’ase i coixins berlinesos. Les esquenes d’ase s’implanten transversalment a tota l’amplada de la calçada i són adequades per a vies limitades a 30 km/h o a les entrades de zones residencials. Els coixins berlinesos, en canvi, ocupen només una part de la calçada, fet que permet que autobusos, camions, bicicletes i motocicletes hi circulin amb menys afectació, mentre que obliga els turismes a reduir la velocitat.
La consellera de Mobilitat ha avançat que el govern municipal vol donar continuïtat a aquesta línia d’actuació i que el pressupost del 2026 ja preveu una partida de 75.000 euros per seguir instal·lant reductors de velocitat a la ciutat. “La prevenció d’accidents i la seguretat de vianants i conductors és una prioritat”, ha conclòs Orts.