Societat
Infants de 36 escoles guarneixen demà l’Arbre dels Desitjos al vestíbul de l’Ajuntament de Tarragona
La jornada clourà amb una xocolatada per a tots els infants participants
Tarragona viurà demà un dels actes més emblemàtics de les festes de Nadal amb la celebració de l’Arbre dels Desitjos, que omplirà el vestíbul de l’Ajuntament d’il·lusió, música i creativitat infantil. A partir de les 10.30 h, nens i nenes de quart de primària i d’educació especial de 36 centres educatius de la ciutat hi participaran penjant els seus desitjos i bons propòsits, elaborats en forma d’ornaments nadalencs, en el gran arbre que presidirà l’espai.
L’activitat, organitzada per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona sota el lema Per Nadal, tot és possible a Tarragona, inclourà l’animació d’un grup infantil que dinamitzarà la trobada i contribuirà a crear un ambient festiu i acollidor per donar la benvinguda al Nadal. L’acte comptarà amb la presència de la consellera d’Educació, Isabel Mascaró, juntament amb altres membres del consistori, i s’obrirà amb una cantada de nadales a càrrec de la coral infantil de l’Escola Municipal de Música de Tarragona.
La jornada, que vol fomentar els valors de convivència, participació i comunitat, clourà amb una xocolatada per a tots els infants participants.