Seguretat
La Unitat Policial de Reforç i Proximitat de Tarragona realitza 14 detencions i interposa més de 1.600 denúncies
L'alcalde, Rubén Viñuales, va valorar positivament les actuacions de la nova brigada de la Guàrdia Urbana durant els tres primers mesos des de la seva posada en marxa
2.709 persones identificades, 498 vehicles controlats, 872 denúncies per incivisme, 271 denúncies per consum d'alcohol a la via pública, 403 denúncies per estupefaents consum o tinença, 97 denúncies per armes i objectes perillosos, 33 denúncies per alteració de l'ordre públic, 22 diligències elaborades i 14 detencions practicades. Aquestes són les diferents actuacions que ha realitzat la Unitat Policial de Reforç i Proximitat (UPRP) des del 17 de setembre —dia en el qual es va posar en marxa— fins al passat diumenge.
«Aquestes xifres no són fruit de l'atzar, sinó de la feina ben planificada de la Guàrdia Urbana de Tarragona, l'execució rigorosa i la formació especialitzada dels nostres agents», ha assenyalat aquest matí l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, que ha presentat aquest primer balanç de la nova brigada a la plaça de la Constitució de Bonavista. «Ho fem aquí perquè la gent dels barris de Ponent es mereix sentir-se segura», ha afirmat.
El batlle ha recordat que la UPRP és «una unitat proactiva» que «treballa amb tres eixos fonamentals». El primer, la «seguretat objectiva», amb la detecció i la correcció immediata de conductes incíviques o delictives. El segon, la «seguretat subjectiva», amb el reforç de la percepció de control policial en aquelles zones on la ciutadania mostra més inquietud. I, finalment, «la convivència i qualitat de vida urbana». En aquest sentit, Viñuales ha detallat que la brigada ha realitzat 88 patrullatges a peu, «una demanda de tots els barris». «Cada cop n'hi haurà més», ha assegurat.
Durant primers tres mesos, també s'han realitzat 38 dispositius en zones d'oci, 27 controls d'alcoholèmia, 33 dispositius estàtics de control, 40 punts estàtics de control i uns altres 51 serveis preventius. «La presència de la UPRP ha tingut un impacte directe i encara en tindrà molt més», ha afirmat el primer edil.
La furgoneta oficial
Aquesta matí, també s'ha presentat el vehicle oficial de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat, una furgoneta Ford Custom L2 de 170 cavalls, que servirà com a «base mòbil de seguretat capaç de desplegar recursos allà on la ciutat ho necessiti». Aquesta disposa de proteccions metàl·liques als vidres i les llums per assegurar la resistència del vehicle, i compta amb tecnologia integrada, com càmeres de vigilància, sistemes de comunicació avançats i dispositius electrònics que permeten coordinar actuacions en temps real.
En el seu interior, té material operatiu per a actuacions policials, kits de primers auxilis i un desfibril·lador extern automàtic (DEA) per a emergències mèdiques, «reforçant així la seva funció de servei públic». Cal recordar que aquesta unitat està pensada per a garantir la seguretat en esdeveniments de gran afluència de gent, així com actuar en zones o barris amb problemàtiques específiques, com l'estació de busos de la plaça Imperial Tàrraco.
365 dies de l'any
La brigada està formada per dotze agents i dos caporals, estarà activa els 365 dies de l’any, des de les sis de la tarda fins a les dues de la matinada i fins a les sis els caps de setmana. «La furgoneta és un símbol de la nova unitat i representa un pas endavant en la modernització de la nostra policia i en la voluntat que la gent de Tarragona se senti segura, independentment del barri on visqui», ha remarcat Viñuales, qui ha afirmat que la UPRP suposa «un canvi radical de model».