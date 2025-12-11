Solidaritat
Tarragona ret homenatge a Berni Sancha amb un concert solidari per la lluita contra el càncer
La tercera edició del Memorial Berni Sancha uneix música emergent i compromís social per homenatjar el llegat del mític guitarrista tarragoní
La Capsa de Música acollirà el pròxim dissabte 20 de desembre, a partir de les 19 h, la tercera edició del Memorial Berni Sancha, un esdeveniment que combina música emergent, memòria i solidaritat. La cita, ja consolidada al calendari cultural, ret homenatge al prolífic guitarrista dels barris de Ponent, membre de la formació Números Rojos, un autèntic símbol de rebel·lia i creativitat per a tota una generació durant els anys 80.
Enguany, el Memorial repetirà un format que l’ha convertit en un espai d’oportunitats per a noves bandes del territori. Tal com es va fer per primera vegada l'any 2024, tota la recaptació obtinguda a través de les aportacions voluntàries del públic es destinarà íntegrament a l’Associació Contra el Càncer a Tarragona.
El primer tribut a Berni Sancha es va celebrar el desembre de 2023, tres anys després de la seva mort, arran de la voluntat de la família i del col·lectiu de músics de preservar la seva petjada artística. Des d’aleshores, la Capsa de Música s’ha convertit en un aparador imprescindible per a grups locals que volen créixer i connectar amb el públic de la ciutat.
En aquesta tercera edició, els protagonistes seran Luca Bonifaccio, Mötosierra i Sebastiana la Tejeringuera, que combinaran repertoris propis amb versions de peces estretament vinculades a la trajectòria de Berni Sancha. Hi sonaran temes de Números Rojos, així como composicions de la seva etapa en solitari amb el projecte Berni Contra las Cuerdas i el disc Buscando Compañía. Durant la vetllada també s’instal·larà una parada amb còpies físiques del seu CD per a qui vulgui endur-se’n un record.
La proposta torna a conjugar cultura i compromís social: promou el talent musical local i, alhora, contribueix a la lluita contra el càncer, una causa que requereix cada vegada més suport i finançament. L’entrada és gratuïta, amb aportacions voluntàries, però cal tenir en compte que l’aforament és limitat. Els menors de 18 anys hauran d’accedir acompanyats de pare, mare o tutor legal.