Societat
Tarragona Jove ofereix un laboratori teatral gratuït per a joves
Aquest dissabte, l’Espai Jove Kesse acull un taller gratuït de teatre social per a joves a partir de 16 anys
L’Espai Jove Kesse serà aquest dissabte l’escenari del Laboratori experimental a partir d’eines del teatre social, una proposta gratuïta impulsada per la Conselleria de Joventut i la Conselleria de Cooperació de l’Ajuntament dins la Mostra de Teatre Jove i el Casal de Nadal de Tarragona Jove. L’activitat tindrà lloc de 10 a 14 h i està destinada a potenciar la capacitat transformadora de les companyies teatrals juvenils.
El taller serà conduït pel personal de La Xixa Lab i abordarà el teatre com a eina d’empoderament, transformació comunitària i educació crítica. Durant la sessió, els participants intervindran en una peça teatral i en un taller vivencial, treballant temàtiques com la justícia global, les discriminacions, els drets humans i les desigualtats estructurals, sempre des d’una perspectiva interseccional.
L’activitat està adreçada a joves de 16 anys en endavant i és totalment gratuïta, amb inscripció prèvia a través del web oficial de Tarragona Jove.
És una oportunitat única pels joves tarragonins de viure el teatre de manera experiencial i transformadora, tot explorant temes socials amb eines creatives i participatives.