Economia
El Port de Tarragona es presenta com a motor econòmic i logístic a Valls
El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, ha exposat els principals projectes estratègics i futurs del Port davant del teixit empresarial comarcal
El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, ha visitat aquest dijous la Cambra de Comerç de Valls per presentar els principals projectes estratègics que impulsa el Port, en una jornada destinada a reforçar els vincles amb el teixit empresarial de la comarca. La sessió ha comptat amb la benvinguda del president de la Cambra, Josep M. Rovira, qui ha destacat la importància de la col·laboració entre empreses i Port.
La trobada ha estat organitzada per l’Escola de Logística de la Cambra de Comerç de Valls, amb la col·laboració del Port de Tarragona i CIMALSA, i amb suport del programa Pyme Global, els Fons Europeus, el Ministerio de Hacienda i el cofinançament de la Unió Europea.
Durant la seva intervenció, Castellà ha presentat el projecte “Port Tarragona: motor metropolità”, destacant la potència logística del Port amb 1.100 hectàrees de superfície operativa, 18 km de línia d’atracada i més de 2.300 escales de vaixells anuals, i la seva capacitat de moure més de 32 milions de tones de mercaderies cada any. Ha subratllat projectes de futur com la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), la nova terminal intermodal a Guadalajara, l’electrificació de molls i la segona fase del Moll de Balears, així com iniciatives en energia verda, hidrogen, eòlica marina i protecció ambiental.
Castellà ha conclòs que el Port de Tarragona és avui un hub logístic, industrial, cultural i de sostenibilitat, amb un paper clau en la transformació econòmica del Camp de Tarragona i de Catalunya. La jornada ha inclòs un torn de preguntes amb participació activa dels assistents i ha finalitzat amb una visita a les instal·lacions d’IKEA i FM Logistics.