Patrimoni
Un passeig pel patrimoni escrit i construït
El pròxim dissabte, 13 de desembre, se celebrarà la 1a Marató de Rutes a Tarragona, una jornada amb cinc rutes enllaçades per descobrir la ciutat des de la literatura
Recórrer la ciutat de Tarragona i els seus espais més emblemàtics de la mà dels escriptors que l’han literaturitzat. I fer-ho, a més, amb format de marató. És a dir, mitjançant cinc rutes temàtiques que es van enllaçant, des de les 10 del matí fins a les 19.30 de la tarda. Aquesta és la idea de fons de la primera edició de la Marató de Rutes a Tarragona. Camins de llengua i de literatura per Tarragona, que se celebrarà a la ciutat aquest pròxim dissabte, 13 de desembre.
La iniciativa sorgeix a partir de la col·laboració de set institucions i organismes de la ciutat (APELLC, Departament de Filologia Catalana de la URV, Serveis Territorials de Política Lingüística a Tarragona, Grup de Treball de Veus de Dona, Biblioteca Pública de Tarragona, Museu del Port i Catedral i Museu Diocesà), així com d’un bon nombre d’escriptors que assumiran el paper de conductors.
La jornada començarà a les 10 del matí al Terrat del Palau de Congressos, amb la Ruta Pin i Soler. Magí Sunyer serà l’encarregat de guiar els participants fins al carrer de la Merceria per mostrar, amb textos de la trilogia del narrador, on vivien, on treballaven i on es divertien els tarragonins a mitjan segle XIX.
Al mateix carrer de la Merceria arrencarà, a les 11.20 h, la Ruta Història de la llengua, conduïda per Jordi Ginebra, que recorrerà diversos espais de la Part Alta que són testimoni dels fets que han marcat la història del català i que, alhora, en fan palesa l’evolució al llarg dels segles, començant pel passat llatí.
El passeig acabarà a les 12.30 h a la plaça Unesco, on esperaran Fina Tudó, Anna Gispert, Montse Bové i Núria Espluga per engegar la Ruta La Tarragona que reneix, un passeig que té com a punt de partida la desfeta del 1811 i que s’endinsa en el renaixement posterior impulsat per l’empenta dels habitants de la ciutat.
Després de dinar, la marató seguirà al Serrallo. Allà, a les 16 h, Dolors Saumell, Mercè Toldrà, Fina Anglès i Carme Pedrol dirigiran la Ruta El Serrallo vist pels escriptors, que consistirà en una passejada durant la qual s’escoltaran textos que han recreat literàriament el barri mariner i pescador de Tarragona.
La marató acabarà als peus de la Catedral. Allà, a les 18.15 h, Pablo Varona s’encarregarà de dirigir la ruta Lletres pètries. Paraules dites i escrites al mur de la Catedral, en què convidarà el públic a llegir el que ha quedat escrit als murs del principal temple de la ciutat. L’activitat té les places exhaurides, però s’ha obert una llista d’espera (per apuntar-s’hi cal escriure al correu electrònic bptarragona.inscripcions@gencat.cat).