Comerç
Els tarragonins gasten gairebé mig milió amb els Bons Comerç en un èxit de participació del 99%
La quarta edició impulsa compres al centre i als barris, i ja s’anuncia nova campanya per a primavera i tardor del 2026
Aquest novembre, la campanya de Bons Comerç de Tarragona ha tornat a demostrar la seva força amb una participació espectacular: el 99% dels 30.000 bons disponibles es van activar durant la segona setmana de la campanya, especialment entre el 13 i el 20 de novembre. La iniciativa va començar amb una festa al carrer entre la Rambla Nova i la Plaça Corsini, amb activitats infantils i showcooking, que van atreure el públic i van donar visibilitat a la campanya des del primer dia.
La consellera de Comerç, Montse Adan, ha destacat la col·laboració dels comerços locals i la consolidació de la iniciativa. “Incentivar el comerç de proximitat i donar a conèixer botigues i productes de casa nostra és un dels objectius dels Bons Comerç, i aquest any l’hem assolit plenament. La campanya ja s’ha consolidat i l’any vinent estudiem fer dues edicions, primavera i tardor, per mantenir el dinamisme comercial durant tot l’any”, ha subratllat.
Des de la Cambra de Comerç, el vicepresident Lluís Colet ha agraït la participació dels establiments i ha valorat positivament el moment de l’any en què es celebra la campanya, coincidint amb un període habitualment fluix en vendes i ajudant a activar les compres prèvies al Nadal.
En termes econòmics, els bons han generat 150.000 € en descomptes, que han impulsat 621.000 € en compres, amb un total de 472.000 € gastats pels consumidors en els 11.476 tiquets associats. El centre de Tarragona concentra el 70% del consum, mentre que els barris representen el 30% restant. La mitjana de bons per tiquet ha estat de 2,59, amb un tiquet mitjà de 54,11 €, quelcom que significa que per cada 1 € subvencionat, els consumidors han aportat 4,18 € de despesa directa.
Pel que fa als sectors, l’alimentació continua liderant amb uns 11.500 bons, seguida de moda amb 4.700 i calçat amb 3.300, sumant junts prop del 67% dels bons i uns 83.000 €. La restauració també hi ha participat amb uns 700 bons, una novetat d’enguany que amplia l’abast de la iniciativa.