Els arquitectes tarragonins volen l'Arxiu Jujol a la Casa de les Ànimes l'any vinent: «Era la voluntat de la família»
El COAC reclama que la Diputació i l’Ajuntament els ajudi: «No podem esperar més»
Els arquitectes de Tarragona volen que el 2026 sigui l’any en què, per fi, pugui començar el trasllat de l’Arxiu de Josep Maria Jujol a la Casa de les Ànimes. «No podem esperar més», explica Jordi Romera, president del Col·legi d’Arquitectes (COAC). Ja fa anys que la institució proposa que l’extens arxiu de l’arquitecte es pugui ubicar a la Casa de les Ànimes, un immoble de la seva propietat que es troba en desús. El COAC calcula que necessita 1,4 milions d’euros per a tirar-ho endavant. «Ja tenim uns 600.000 que podem dedicar-hi. Ens agradaria comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament i de la Diputació perquè creiem que és un projecte de ciutat i de territori», indica Romera.
El president del col·legi recorda que aquesta iniciativa és precisament la voluntat de la família, que va donar el fons al COAC. A més, la Casa està al costat de l’Església de Sant Llorenç, amb qui Jujol va tenir un gran vincle. «Tindrem un espai d’uns 800 m² on podrem tenir un espai per exposar, estudiar i reparar tots els objectes i documents del fons com es mereixen. És un arxiu únic, d’una gran vàlua», expressa Romera. «Tenim ja l’arxivera i la bibliotecària, no caldria personal nou», afegeix.
Per aquest motiu, considera que l’aportació econòmica que pertocaria a les administracions públiques és assumible. «El retorn i la repercussió a canvi és molt gran. Estem parlant d’un fons de primer ordre i una oportunitat per a donar a conèixer la figura de Jujol», diu el president. En aquest sentit, Romera explica que les reunions recents amb la Diputació han sigut positives. «Entenem el seu projecte amb el Museu d’Art Modern i crec que són compatibles. Que hi puguin exposar una part de l’arxiu perquè després, els visitants que vulguin aprofundir en Jujol, tinguin a prop la Casa de les Ànimes. És una bona fórmula», indica.
A l'espera del conveni
Pel que fa a l’Ajuntament, el COAC espera la signatura d’un conveni de col·laboració entre les dues institucions per a poder traçar un pla d’accions al voltant de Jujol. «Ens diuen que es farà aviat, però fa molts mesos que el vam enviar al consistori. Tinc un mandat del col·legi, que va votar en l’assemblea de tot Catalunya impulsar l’Arxiu a la Casa. No podem estar paralitzats perquè l’administració estigui paralitzada», diu Romera.
El consistori va anunciar recentment la voluntat de fer un gran centre cultural al Metropol i ubicar-hi un centre d’intepretació de Jujol. «Necessitava una gran inversió. Però creiem que els dos espais poden anar en paral·lel», diu el president. Tot i això, considera que cal més diàleg per entendre la voluntat del consistori. «El Centre d’Interpretació en una planta pot quedar petit. I a la botiga no sabem molt bé que volen vendre. Cal recordar que nosaltres som els dipositaris i propietaris del fons», afegeix Romera. Fonts de l’Ajuntament de Tarragona expliquen que s’hi està treballant.
Amb tot, el COAC obre la porta al finançament privat si les administracions públiques no els ajuden. «No m’agradaria fer una fundació privada o semblant. Però ens haurem de buscar la vida. Hem de complir amb el mandat i ser conscients del que tenim entre mans», exposa Romera. «És un fons molt seriós, que necessita que tots ens posem a treballar i de forma molt més coordinada», conclou el president dels arquitectes tarragonins.