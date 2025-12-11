Societat
Dos treballs sobre renoms tarragonins i estrès a les colles triomfen als Premis de Recerca Castellera 2025
Els Premis del CEPAC, amb suport de l’Ajuntament, reconeixen recerques universitàries i de secundària sobre el món casteller
Un estudi sobre els renoms castellers tarragonins i una recerca sobre la gestió de l’estrès a les colles han estat els treballs guanyadors dels Premis de Recerca Castellera 2025, organitzats pel Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) amb el finançament de l’Ajuntament de Tarragona. La convocatòria ha rebut un notable volum de propostes que confirma el bon moment que viu actualment la recerca en l’àmbit casteller.
El premi universitari, que arriba a la seva novena edició amb vuit treballs presentats, ha estat per a Força, equilibri, valor... i gent! Inventari i anàlisi lingüística dels renoms castellers tarragonins (1970-2025), un treball de final de grau en Filologia Catalana de la URV elaborat per Rut Nolla Bertran. El jurat n’ha subratllat l’originalitat, la profunditat de la recerca i l’anàlisi filològica, així com la qualitat de la presentació.
En aquesta categoria també s’han atorgat dos accèssits: Periodisme casteller de dades. Anàlisi, reptes i oportunitats, de Cinta Olivan (UOC), i Los castells como herramienta pedagógica para la educación en valores, d’Alejandra Olías (UCM). El jurat ha estat format per Eusebi Campdepadrós, Marta Calull, Xavier Capdevila, Francesc Domènech i Judith Balanyà.
D’altra banda, enguany s’ha estrenat el premi de Secundària, convocat pel CEPAC i la Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller. El primer premi ha estat per a Quan els castells es fan vida: mesura de l’estrès i la seva gestió en el món casteller, de Queralt Polo Girona, estudiant de l’IES Domènech Montaner de Reus. El jurat n’ha destacat la qualitat metodològica, el rigor de l’anàlisi i l’elaboració d’una eina útil per a les colles.
El premi de Secundària també ha reconegut amb un accèssit el treball Quins són els efectes del canvi climàtic en l’activitat castellera?, de Foix Sànchez Rafecas, alumna de l’Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès. El jurat ha estat integrat per Josep Maria Figueras, Marta Calull, Marta Farrés, Aïda Valls i Mireia Salvador.