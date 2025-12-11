Societat
El dispositiu Grèvol, protagonista de la jornada “Bon dia” de la Cambra de Comerç de Tarragona
L’intendent Lleonart ha presentat el dispositiu Grèvol, activat un any més durant el Nadal per reforçar la seguretat
L’intendent Vicenç Lleonart, cap de la Regió Policial Camp de Tarragona, i la sergenta Gemma Sánchez, responsable de l’Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes (ARSEC), han participat aquest 11 de desembre en una nova edició del cicle de jornades Bon dia, organitzat per la Cambra de Comerç de Tarragona.
Durant la sessió, els ponents han abordat la temàtica “Importància i abast del dispositiu integral de seguretat Grèvol dels Mossos per Nadal”.
L’intendent Lleonart ha presentat el dispositiu Grèvol, activat un any més durant les festes nadalenques per reforçar la seguretat en un període d’elevada activitat comercial i gran mobilitat ciutadana. Ha destacat que el dispositiu incrementa la presència policial en zones comercials i punts d’afluència, amb l’objectiu de prevenir furts, robatoris i estafes, tant en compres en línia com en establiments físics.
Així mateix, ha detallat que s’ha reforçat la vigilància als eixos comercials, les empreses de transport de paqueteria i les zones turístiques, i que es manté operatiu el nivell 4 d’alerta antiterrorista.
Per la seva banda, la sergenta Sánchez ha exposat recomanacions de seguretat adreçades al sector comercial, amb consells pràctics per prevenir incidents i reforçar la percepció de seguretat durant la campanya nadalenca.
La jornada també ha posat en valor la col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i la Cambra de Tarragona, centrada en iniciatives que impulsen la formació i l’ocupabilitat de joves en l’àmbit de la seguretat i la prevenció.