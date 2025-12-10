Innovació
Tarragona acull una sisena Connect@ Inn-Tech amb prop de setanta projectes d'innovació
La trobada, organitzada per la Diputació, reuneix el teixit emprenedor de la demarcació amb ponències, tallers i un concurs de pitch
El Recinte Firal del Palau de Congressos de Tarragona ha acollit aquest dimecres la sisena edició de la Jornada Connect@ Inn-Tech, un espai de trobada anual que combina innovació, emprenedoria, ocupació i impacte social. La iniciativa, impulsada per la Diputació de Tarragona, manté els eixos que l’han convertit en una cita consolidada: la cultura, la ruralitat i el talent com a motors del progrés territorial.
Enguany hi participen prop de setanta entitats i projectes emprenedors procedents de Catalunya, Castelló, Terol i, per primera vegada, València. La jornada ha ofert una ponència inaugural, un cafè-conversa i dues taules rodones que han posat el focus en casos d’èxit vinculats a la quàdruple hèlix, així com en la transferència d’experiències entre administració, empresa, universitat i ciutadania. Al llarg del dia també s’han programat tallers formatius i un concurs de pitch d’expositors, en què cada iniciativa disposa només d’un minut per presentar-se i reforçar la seva visibilitat.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha definit la Connect@ Inn-Tech com “una cita de referència del món de la innovació i l’emprenedoria a la nostra demarcació i al país”, destacant que la Diputació aposta per “una ocupació de qualitat, el progrés econòmic i la igualtat d’oportunitats”. Per la seva banda, el diputat de Persones i Talent, Vale Pino, ha remarcat que la jornada “reflecteix l’ecosistema emprenedor de la demarcació i la quàdruple hèlix que impulsem: administracions, empreses, universitat i ciutadania”.
Entre els ponents destaquen figures reconegudes de l’àmbit empresarial i innovador, com Alfons Cornella, fundador d’Infonomia i de l’Institute of Next, i Laura Corchado, cofundadora de Ruralízate, que han aportat la seva visió sobre els reptes i oportunitats del territori.