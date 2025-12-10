Mobilitat
El muntatge del Cirque du Soleil elimina temporalment places d'aparcament a Tarragona
El muntatge afectarà diferents carrers i zones d’estacionament durant els pròxims dies
Aquest dijous entraran en vigor diverses restriccions d’aparcament i de trànsit a l’entorn de la CaixaBank Tarraco Arena arran de la logística necessària per acollir les actuacions del Cirque du Soleil. Les mesures afectaran diferents carrers i zones d’estacionament durant els pròxims dies.
L’aparcament de zona blava del carrer Mallorca quedarà inhabilitat des de les 14 h de l’11 de desembre fins a les 24 h del 21 de desembre de 2025. En el tram del carrer Mallorca comprès entre Jaume I i el número 16, quedarà prohibit estacionar des de les 14 h del dia 11 fins a les 04 h del dia 22. A més, aquest mateix tram se tallarà totalment al trànsit per tasques de desmuntatge entre les 18.30 h del dia 21 i les 02.00 h del 22 de desembre.
D’altra banda, al carrer Mallorca, entre Jaume I i la plaça Ponent, no s’hi podrà aparcar des de les 22 h del dia 17 fins a les 24 h del dia 21. El carrer Jaume I, entre Mallorca i Eivissa, també quedarà sense aparcament permès —a banda i banda— en el mateix període: de les 22 h del 17 fins a les 24 h del 21 de desembre. Finalment, al carrer Eivissa, el tram comprès entre Sevilla i Jaume I tindrà reservat el costat dret (segons el sentit de circulació) entre les 22 h del dia 20 i les 21 h del 21 de desembre.