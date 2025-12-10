Successos
Un motorista, traslladat a l’hospital després d’un xoc amb un cotxe al centre de Tarragona
L’accident ha tingut lloc aquest matí a la cruïlla entre els carrers Prat de la Riba i Ramón i Cajal
Un motorista ha estat traslladat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona per ser valorat mèdicament després d’haver tingut una col·lisió amb un cotxe a la cruïlla entre els carrers Prat de la Riba i Ramón i Cajal. L’accident ha tingut lloc cap a les 11.45 h, moment en el qual dues patrulles de la Guàrdia Urbana s’han desplaçat fins al lloc després de rebre l’avís.
La moto circulava per Ramón i Cajal en direcció sud, cap al Parc Central, mentre que el cotxe ho feia per Prat de la Riba en sentit Imperial. Per causes que encara s’estan investigant, ambdós vehicles han acabat xocant a la intersecció. El SEM ha atès al motorista i l’ha evacuat al Joan XXIII per a una valoració mèdica.