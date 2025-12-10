Mobilitat
Les tarifes dels abonaments de l’EMT es mantindran l’any vinent
El govern estatal encara ha de definir com bonificarà els preus
Les tarifes dels abonaments de l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona es mantindran igual l'any vinent. Actualment, els preus reben una bonificació del 50%. Fins ara, l'Estat s'ha fet càrrec del 30% i l'Ajuntament del 20% restant. A hores d'ara, la incògnita pel 2026 és com es repartirà aquesta bonificació i quina decisió pren l'executiu de Pedro Sánchez. Si aquestes xifres es modifiquessin, és probable que el consistori hagués d'assumir una major part del que ha assumit en els darrers anys. Així, el bitllet senzill seguirà costant 1,60 euros. Es mantindrà la gratuïtat per a nens i nenes d’entre 0 i 3 anys i es manté el preu de renovació per a jubilats i pensionistes. També hi haurà continuïtat dels abonaments T-50/45, T-Tarraco i T-Jove, destinats als usuaris habituals del servei de bus urbà. S’oferirà la bonificació del 25% en els títols T-20/90E, T-50/45E, T-TarracoE i T-JoveE per a persones empadronades. I es manté la utilització dels títols ATM bonificats T-16, per a nens i nenes d’entre 4 i 16 anys. Les persones en situació d’atur tindran bonificacions
Els autobusos de l’Empresa Municipal de Transport de Tarragona (EMT) van pel camí de registrar un nou any de rècord. Fins aquest novembre, el servei ja ha registrat més d’11,5 milions d’usuaris i va camí de superar la xifra total de l’any passat: 11,7 milions. «Tarragona es dirigeix cap a un any de rècord en ús del transport públic municipal. Aquest increment constata que la ciutadania confia cada vegada més en l’EMT i en el servei que oferim dia rere dia», explica Sonia Orts, consellera de Mobilitat i presidenta de l’EMT.