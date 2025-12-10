Societat
Les famílies de l'Escola l'Arrabassada es mobilitzaran dilluns contra l'inici de les obres de Parcel·les Iborra
Presentaran una moció al ple per demanar l'ajornament de la construcció del nou vial fins a l'estiu per evitar molèsties als alumnes i treballadors del centre
L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'Escola l'Arrabassada es mobilitzaran contra l'inici de les obres de Parcel·les Iborra. Dilluns vinent, està previst que comenci la construcció d'un nou vial des de la zona de l'Ermita de la Salut fins al carrer Mercè Rodoreda, just a tocar del centre. Aquell mateix dia, pares i mares es mobilitzaran per exigir l'aturada d'uns treballs que generaran nivells molt elevats de soroll, vibracions i pols a pocs metres del pati i les aules d'educació infantil.
«Ens plantarem aquí per intentar garantir la seguretat i benestar dels nostres nens i nenes, que veiem que a l'Ajuntament no els importa», declarava el portaveu de l'AFA, Manel Tarrés, qui exposava que «la llaminadora, els camions i tota la maquinària estaran aquí cada dia, de 9 a 17 hores, durant quatre mesos». I és que, per crear el nou vial, caldrà rebaixar fins a set metres de profunditat de roca calcària: «Ens hem assabentat que és fetge de gat i, si és molt dura, els terminis es poden prolongar».
«Moltes famílies ens han manifestat el seu neguit per aquesta situació, sobretot els que tenen fills amb problemes respiratoris i amb necessitats educatives especials», apuntava. Per aquest motiu, des de l'associació tornen a exigir que el gruix dels treballs s'ajorni fins a l'estiu, en període no lectiu. De fet, segons Tarrés, ja ho va proposar la direcció de l'escola en la reunió que va mantenir fa dues setmanes amb l'Ajuntament i l'empresa promotora de les obres, els quals «es van negar per motius tècnics».
D'altra banda, l'AFA presentarà una moció en el ple municipal que se celebrarà el pròxim 18 de desembre per «sol·licitar l'ajornament immediat de l'inici de les obres del vial de Parcel·les Iborra fins que es garanteixi que s'han definit i comunicat per escrit totes les mesures preventives necessàries per protegir l'Escola l'Arrabassada». Si amb totes aquestes accions no aconsegueixen aturar els treballs, les famílies no descarten prendre mesures legals per paralitzar-les.