Mobilitat
L’EMT registra un nou any de rècord amb 11,5 milions d’usuaris: «Cada cop hi confien més»
La ciutadania reclama més millores al servei mentre els treballadors creuen que s’ha de reforçar a plantilla
Els autobusos de l’Empresa Municipal de Transport de Tarragona (EMT) van pel camí de registrar un nou any de rècord. Fins aquest novembre, el servei ja ha registrat més d’11,5 milions d’usuaris i va camí de superar la xifra total de l’any passat: 11,7 milions. «Tarragona es dirigeix cap a un any de rècord en ús del transport públic municipal. Aquest increment constata que la ciutadania confia cada vegada més en l’EMT i en el servei que oferim dia rere dia», explica Sonia Orts, consellera de Mobilitat i presidenta de l’EMT.
La línia més utilitzada és un any més la 54, que connecta Bonavista, el centre i Sant Pere i Sant Pau, amb gairebé 13 milions de persones en tot l’any. Els altres trajectes amb més usuaris són la línia 6, que arriba a Campclar, i la 8, que acaba a l’Arrabassada. Entre les altres línies amb menys usuaris la 22, que arriba al Serrallo, és una de les que més ha crescut enguany. Precisament, els seus usuaris exposen que cada cop l’agafen més. «Des que va passar la pandèmia, vaig tornar a agafar-lo, sobretot per anar al metge», explica la Maria, usuària i veïna de Bastos. Les xifres així ho reflecteixen. El 2019 es va registrar el màxim històric d’usuaris amb 10,3 milions, mentre els dos següents anys hi va haver una gran davallada. Ara, la ciutadania torna a apostar pel bus, que cada cop guanya més adeptes. «Els dies que hi ha mercadet a la Corsini sempre l’agafo. El servei va bé però es podrien canviar els autobusos més vells i posar més freqüències. A vegades va molt ple», diu Lucio, que agafa la línia 34 a Colom. En aquest sentit, la consellera Sonia Orts exposa que «enguany ja hem incorporat 10 nous autobusos, 6 d’híbrids i 4 d’elèctrics. Aaquesta renovació no només fa possible un transport més sostenible, sinó també més còmode, fiable i accessible per a tothom».
La ZBE afecta
De cara al futur, el transport públic tarragoní preveu encara continuar creixent en usuaris. «Si no puc entrar amb el meu cotxe al centre amb la Zona de Baixes Emissions (ZBE), segurament acabi venint amb autobús», explica Antonio, veí de Sant Pere i Sant Pau. «Fem un esforç continu per avançar cap a un model de mobilitat més accessible i adaptar-nos a les necessitats de mobilitat dels tarragonins», argumenta la presidenta de l’empresa pública.
Per la seva banda, els treballadors de l’EMT veuen aquestes dades com una mostra del «bon funcionament i atractiu del servei». Ara bé, assenyalen que la plantilla de xòfers afronta «reptes crítics». Segons el comitè d’empresa, s’exposa que hi ha 32 baixes actives, «moltes» per estrès i sobrecàrrega laboral. En aquest sentit, reclamen que els horaris i la distribució de la càrrega no s’adapten a la nova realitat urbana i que genera un «impacte directe» en la seguretat dels treballadors.