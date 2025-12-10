Llibres
«La història dels vençuts encara s’està escrivint»
Joan Safont va presentar ahir al Palau de la Diputació la biografia inèdita ‘Pere Lloret. Alcalde republicà de Tarragona’
«Per nosaltres era un avi molt vellet, i aquest llibre és el descobriment d’algú molt més important del que m’imaginava», deia Teresa Muñoz Lloret. Tenia només nou anys quan va morir el seu besavi, Pere Lloret, però ahir la filòloga compartia amb orgull les anècdotes familiars que la van acompanyar durant la resta de la seva infantesa i que, encara ara, recorda en detall. «Sabíem les coses essencials, però no la seva influència, el suport que tenia, la seva obsessió perquè Tarragona sortís de la foscor i mostrés el patrimoni al món», afirmava.
«Abans de ser ‘l’avi vellet’ va ser un noi i va ser un net, també», explicava Joan Safont. Això queda ben clar en el seu llibre Pere Lloret. Alcalde republicà de Tarragona, la primera biografia completa dedicada a aquesta figura cabdal de la política tarragonina i catalana del segle XX, presentada ahir al Palau de la Diputació de Tarragona. «La vida d’aquest home mereixia una biografia», assegurava Safont.
«El fet que sigui la primera indica que hi havia un buit. És un vençut, un exiliat, i la història dels vençuts encara l’estem escrivint», afegia. El llibre és fruit de la Beca d’Estudis Històrics President Tarradellas 2024, convocada per la Fundació Irla amb el suport de la Diputació de Tarragona i en col·laboració amb l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià i la Universitat Rovira i Virgili.
El volum, de 272 pàgines, repassa la vida d’un jove «extraordinàriament precoç». «Ja d’adolescent escrivia poesies, feia de periodista i es movia en ambients culturals i polítics», afirmava l’autor. A partir d’aquí, Lloret inicia un ascens, navegant diversos càrrecs fins que finalment, es converteix en l’alcalde que va proclamar la República a Tarragona l’abril del 1931.
«Quan arriba a l’alcaldia no és un desconegut, ja s’ha guanyat el respecte i el prestigi. És indiscutible que ha de ser ell», recalcava Safont. També destacava el seu «caràcter visionari». «Va entendre molt abans que ningú el potencial turístic del patrimoni de la ciutat», explicava. Un clar exemple d’aquesta ambició és la inauguració del Passeig Arqueològic.
La recerca, explica l’historiador, no li era aliena. «Havia estudiat personatges de trajectòries semblants. Lloret és arquetípic d’una època i d’un tipus de personalitat: algú benestant que opta per idees progressistes, republicanes i catalanistes». «Hem redescobert un personatge molt més essencial del que imaginàvem», assenyalava la besneta de Lloret. «I és emocionant veure com la ciutat comença, per fi, a reconèixer-lo».