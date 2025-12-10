Nadal
Demà s’obren les entrades per visitar el Magatzem Reial de Tarragona
Els tiquets costaran 2 euros, reemborsables un cop validada l’entrada, i estaran disponibles a partir de les 11 h.
Demà dijous, 11 de desembre, a les 11 h, es posaran a disposició del públic les entrades per visitar el Magatzem Reial de Tarragona. Els tiquets tindran un cost simbòlic de 2 euros que serà retornat als usuaris una vegada hagin validat l’accés al recinte, i es podran adquirir exclusivament a través de la web municipal d’entrades.
Es tracta d'una iniciativa conjunta de l’Ajuntament i el Port de Tarragona, que cedeixen un espai perquè els patges de Ses Majestats els Reis d’Orient ultimin els preparatius de la Nit de Reis. Durant la visita, els nens i nenes podran recórrer el recinte guiats pels mateixos patges, que, en plena feina de preparació de carrosses i organització dels regals, compartiran detalls i moments del treball que precedeix la nit més màgica de l’any. A més, els infants tindran l’oportunitat de deixar la seva carta a la Bústia Reial, convertint l’experiència en una activitat especialment adreçada a famílies amb criatures de fins a deu anys.
El Magatzem Reial es podrà visitar del 27 al 30 de desembre al Refugi número 1 del Moll de Costa. Els dies 27, 28 i 29 obrirà de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h, mentre que el dia 30 es podrà visitar només en horari de matí, de 10 a 13.30 h, en una activitat que es preveu que torni a ser un dels atractius destacats de la programació nadalenca de la ciutat.