CaixaForum Tarragona ofereix un Nadal ple d’espectacles, cinema i tallers per a tota la família
La programació especial d’aquestes festes combina teatre, música, animació, creativitat i divulgació científica amb propostes per a totes les edats
CaixaForum Tarragona es prepara per viure unes festes de Nadal plenes d’activitats culturals pensades pel públic familiar i adult. La Fundació ”la Caixa” ha presentat una programació especial que convertirà el centre en un espai de trobada durant les vacances escolars, amb espectacles, cinema, tallers i mostres que ocuparan totes les sales i espais disponibles. A més, durant aquest període es podrà visitar l’exposició Colors del món, una mostra fotogràfica de National Geographic que explora la riquesa cromàtica del planeta.
El teatre, la música i el cinema seran alguns dels grans protagonistes. El clàssic Un conte de Nadal, de Charles Dickens, arribarà en una adaptació del dramaturg Francesc Cerro-Ferran que combina escenografia, sons i audiovisuals per recrear la màgia i la nostàlgia del relat original. La proposta familiar Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles, amb titelles i música en directe, convidarà els infants a explorar la imaginació i els somnis a través de la companyia El Que Ma Queda de Teatre. Pel que fa a la música, la cantant sud-africana Karol Green conduirà el taller Jo canto en família per Nadal, on reinterpretarà nadales en clau de gòspel i on els participants podran experimentar amb la seva pròpia veu.
El cinema d’animació també tindrà un paper destacat amb diverses projeccions del programa Petits cinèfils, que inclou títols com El secret del llibre de Kells, El gran Nadal dels animals, Marcel, la concha con zapatos i En Pat i en Mat a l’hivern. Cada sessió comptarà amb una introducció per part de l’equip educatiu del centre i un petit debat posterior per compartir impressions en família.
Pel que fa a les activitats creatives, el centre ha organitzat la mostra Explora: Satèl·lits artificials, dedicada al món del NewSpace i les tecnologies espacials, i el taller Artefacte: una casa objecte, dissenyat per l’artista Regina Giménez, on les famílies podran experimentar amb estructures de fusta per construir una casa-collage inspirada en l’obra dels arquitectes Eames. Les famílies també podran gaudir de visites dinamitzades i tallers vinculats a l’exposició Colors del món, així com d’un espai de jocs i lectura obert en dates especials.
Durant el període nadalenc, CaixaForum Tarragona obrirà les seves portes del 16 de desembre al 4 de gener, de 10 a 20 h, amb horaris especials el 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, dies en què el centre obrirà de 10 a 14 h. El centre romandrà tancat els dies 25 de desembre i 1, 5 i 6 de gener.