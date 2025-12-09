Cinema
El REC clou a Tarragona una edició «rodona»
El lliurament dels premis i la projecció de ‘Frontera’ van tancar la 25a entrega del festival
Després de sis dies intensos, una trentena de projeccions i més d’una desena d’espais repartits per la ciutat, el REC 2025 arribava ahir al vespre al final de la seva 25a edició. Ho feia al Teatre Tarragona, que s’anava omplint a poc a poc fins a quedar ple de gom a gom. Només quan la foscor va caure sobre la sala, el silenci es va fer.
La cerimònia va arrencar amb el lliurament dels guardons, enguany esferes vermelles, inspirades en la imatge gràfica d’aquesta edició. Abans d’entregar els obsequis, però, la pantalla s’omplia d’una llarga llista, com si fossin crèdits finals, de prop de 300 persones que han format part del REC al llarg del darrer quart de segle.
Ara sí, arribava el moment de conéixer els grans guanyadors de la nit. Una de les grans protagonistes va ser Lady, de Samuel Abrahams, que es va endur el Premi del Jurat Internacional gràcies «al seu humor hiperbòlic i a la força transformadora de la seva actriu principal».
La mateixa pel·lícula va ser també coronada com a millor òpera prima, rebent també el reconeixement del Jurat Jove. El film Lionel, de Carlos Saiz, va rebre mencions especials del Jurat Internacional i el Jove, per «l’autenticitat i la sensibilitat amb què explora els vincles familiars».
En paral·lel, el Premi del Jurat Cineclubs va recaure en Lemonade Blessing, de Chris Merola, valorada per la seva «frescor, el retrat del desig adolescent i la manera intel·ligent com qüestiona les normes». En aquesta categoria també es va atorgar una menció especial a Les Baronnes, de Nabil Ben Yadir i Mokhtaria Badaoui, per la seva «sensibilitat i vitalitat que reivindica el poder transformador de l’art i la comunitat».
I va ser precisament Les Baronnes la pel·lícula que es va endur el Premi del Públic. Un públic que ha crescut un 15% respecte a la darrera edició, explicava amb orgull el director del festival Xavier Garcia Puerto.
Frontera, de Judith Colell, va ser el film encarregat d’acomiadar aquesta 25a edició del REC. Abans, però, l’escenari va acollir la directora i l’actor protagonista, Miki Esparbé, que va descriure el certamen com a «una esperança del sector cultural». Sobre Frontera, va destacar que és una història on «el poble salva el poble».
«Si el cinema ja és de per si un acte comunitari, aquesta pel·lícula encara ho és més», va dir. «La història dialoga totalment amb el present», va afirmar Colell, que va dedicar-la «a tots els que ens fan canviar el xip i dir: hem d’ajudar els qui fugen de casa seva».