Policial
Quatre detinguts i més de 450 identificats en un pla d'acció policial a Campclar
La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han desplegat un pla d’acció de 20 dies per reforçar la seguretat, reduir l’incivisme i controlar activitats il·lícites al barri.
La Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d’Esquadra han dut a terme un ampli pla d’actuació al barri de Campclar entre els dies 3 i 23 de novembre, un dispositiu que ha sumat més de 190 hores de patrullatge i ha tingut com a objectiu incrementar la presència policial, reduir conductes incíviques i millorar la seguretat viària.
Durant l’operatiu, els agents han identificat 452 persones i han controlat 240 vehicles tant en controls específics com durant patrullatges preventius. El dispositiu s’ha saldat amb quatre detinguts: dos per trencament de condemna, un per ordre de recerca i detenció i un per positiu penal en una prova d’alcoholèmia.
El pla també ha permès interposar 44 denúncies de trànsit, 24 per conductes incíviques, 16 per confiscació d’armes o objectes perillosos, 29 per tinença o consum de drogues, 5 per consum d’alcohol a la via pública, 1 per alteració de l’ordre i 1 per abocament de residus. En total, s’han instruït 8 diligències judicials.
L’operatiu ha comptat amb unitats especialitzades de tots dos cossos —UDRON, UCAN, UMA, UIB i UPRP de la Guàrdia Urbana i ARRO dels Mossos d’Esquadra—, quelcom que ha permès augmentar l’efectivitat i l’abast de les actuacions.
A més dels controls i patrullatges, els cossos policials han realitzat inspeccions en establiments del barri, on s’han aixecat actes per diversos incompliments. Paral·lelament, s’han mantingut contactes amb locals i veïnat per recollir incidències, detectar noves problemàtiques i reforçar la comunicació directa amb la comunitat.
L’actuació conjunta forma part de les accions continuades per millorar la convivència i la seguretat en aquest sector de la ciutat.