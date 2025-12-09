Art
Tarragona acull el mercat d’art més gran del sud de Catalunya amb la 6a edició d’Art Alta
La iniciativa reuneix més de 60 artistes i incorpora com a novetat un tastet del primer espectacle d’Espai Danzamaat
La Part Alta de Tarragona tornarà a convertir-se en punt neuràlgic de la creativitat els dies 13 i 14 de desembre amb una nova edició d’Art Alta, les jornades culturals que arriben a la seva 6a edició i es consoliden com una de les cites artístiques més rellevants del sud de Catalunya.
La iniciativa, que ha crescut de manera sostinguda en els darrers tres anys, té com a eix central el seu emblemàtic mercadillo d’art i artesania, considerat el més gran del sud del país. Més de 60 artistes i artesanes hi participaran amb propostes que van des de la il·lustració i la joieria d’autor fins a la ceràmica, la fotografia, la moda creativa, el tèxtil i les arts visuals. Art Alta ofereix un espai obert i inclusiu perquè creadors que treballen des de casa o petits estudis —i que sovint no disposen d’un taller visitable— puguin mostrar la seva obra en un entorn patrimonial de gran valor i vincular-se amb el públic de manera directa.
Una aposta artística que creix: tastet d’Espai Danzamaat
La gran novetat d’enguany serà el tastet del primer espectacle d’Espai Danzamaat, que es presentarà en un emplçament excepcional: als peus de la Catedral de Tarragona. La peça, de dansa contemporània, comptarà amb música en directe interpretada per Noemí Delevanant (arpa) i Samuel Tarraco (trompeta), afegint un component performatiu que reforça la dimensió multidisciplinària de l'esdeveniment.
El diumenge 14 el mercat continuarà obert i la Part Alta oferirà activitats com el Corredrag, organitzat per Sageta, que recorrerà els carrers del barri, i una sessió musical amb DJ Percu, que amenitzarà el tradicional vermut a la Plaça del Fòrum, afavorint l’ambient festiu i la trobada entre artistes, veïns i visitants.