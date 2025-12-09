Successos
Nou acte vandàlic contra les escales mecàniques del carrer Vapor de Tarragona
Un dels trams està aturat arran de les queixes de soroll per part del veïnat, mentre que l’altre continua fora de servei
El darrer divendres, les escales mecàniques del carrer Vapor van ser víctima d’un nou acte vandàlic. Concretament, es va trencar un dels vidres situats entre els passamans interiors dels segons trams.
Segons informen des de l’Ajuntament, tant el servei d’Espais Públics com el de Neteja en tenien constància i ja han procedit a la seva neteja i retirada. Des del consistori assenyalen que es tracta d’un acte vandàlic aïllat.
Actualment, només un dels trams de pujada —el superior— es troba en funcionament. Un dels trams està aturat arran de les queixes de soroll per part del veïnat, mentre que l’altre continua fora de servei per motius de seguretat.