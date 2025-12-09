Urbanisme
Les famílies de l'Escola l'Arrabassada de Tarragona reclamen ajornar les obres de Parcel·les Iborra fins a l'estiu
Asseguren que els treballs afectaran greument el desenvolupament de les classes i el benestar dels alumnes
L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola l’Arrabassada ha recollit més de 370 signatures per reclamar a l’Ajuntament de Tarragona que ajorni les obres d’urbanització de Parcel·les Iborra fins a l’estiu, quan finalitza el curs lectiu. Aquest projecte inclou una primera actuació just a tocar d’un dels murs perimetrals del centre, on es construirà un nou vial que connectarà la zona de l’Ermita de la Salut amb el carrer Mercè Rodoreda i que requerirà rebaixar fins a set metres de profunditat de roca calcària.
Les famílies denuncien que els treballs generaran nivells molt elevats de soroll, vibracions i pols just al costat del pati i a uns deu metres de les aules d’educació infantil. Aquesta situació, apunten, afectarà greument el desenvolupament de les classes, així com les estones de descans i lleure dels alumnes més petits. «Hi ha nens de dos i tres anys que fan totes les hores lectives a l’aula. També la migdiada», apunta el president de l’AFA, Sergi Albarrán, qui assenyala que hi ha «més d’una vintena d’infants amb necessitats especials». De fet, alguns pares «es plantegen no portar el seu fill a l’escola».
«Proposem que les obres comencin l’1 de juny i que les obres només coincideixin amb les últimes setmanes del curs», diu Albarrán, qui lamenta que, si s’executen ara les obres, el centre «no té marge de maniobra» per «moure 138 nens a un altre lloc».
Minimitzar l'afectació
El conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, va comparèixer el passat divendres per explicar que es prendran diferents mesures per minimitzar les afectacions tant com sigui possible: «Es canviarà de maquinària i ja no es farà una perforació contínua de la pedra, sinó que es llimarà». «Es reduirà molt el soroll i, sobretot, les vibracions», va afirmar el tercer tinent d’alcalde, qui va destacar que s’escurçaran els terminis d’execució. A més, s’instal·laran mantes acústiques.
El conseller va remarcar que «s’aprofitaran al màxim les vacances de Nadal» per avançar els treballs, que estava previst que s’allarguessin durant quatre mesos dels deu que durarà l’obra global. D’altra banda, García va assegurar que és necessari crear primer aquest nou vial per poder executar la posterior urbanització de les Parcel·les Iborra, una intervenció esperada des de fa «més de 40 anys».
«Les màquines seran menys agressives, però l’àrea de risc de projecció de material és com a mínim de 10 metres, que és on es troben les portes de vidre de les aules», apunta Albarrán, qui explica que les famílies estan estudiant «amb advocats» presentar una denúncia a Fiscalia. «No volem arribar a aquest punt, però és que l’Ajuntament ni tan sols s’ha reunit amb nosaltres», assegura.
El conseller comarcal d’Educació, Jordi Collado (ECP), també ha mostrat la seva disconformitat a l’Ajuntament i la Generalitat a través d’una carta on exigeix reprogramar les obres. «Si el projecte inicial preveia iniciar les obres al juny i els tràmits s’han complicat, aquests imprevistos administratius no els poden pagar les criatures», critica l’edil, qui diu que «4 mesos de llimar pedra enganxats al pati dels més petits és una decisió política que condemna l’escola a conviure amb soroll, pols i vibracions. Les obres poden esperar; el benestar dels nens i nenes, no».