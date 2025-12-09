Equipaments
L’aparcament Bastos reobrirà l’any vinent a Tarragona després de la retirada del seu pis superior
Els treballs, iniciats a l’abril amb una previsió de tres mesos, s’han allargat per a renovar l’asfaltatge
L’aparcament municipal Bastos tornarà a estar operatiu a principis de 2026, després que els treballs per retirar la plataforma superior s’allarguessin més del previst. L’actuació, que va obligar a tancar completament l’equipament, va arrencar el 22 d’abril d’aquest 2025, a càrrec de l’empresa constructora GICSA i amb una durada prevista de tres mesos.
Tanmateix, un cop iniciades les obres, es va detectar la necessitat de realitzar tasques addicionals per a renovar l’asfaltatge a la planta inferior, fet que ha endarrerit considerablement la reobertura del pàrquing. Actualment, només restarien pendents els treballs de senyalització, enllumenat i pintura.
La retirada del pis superior, tancat des de feia gairebé dos anys, responia a les conclusions de l’estudi encarregat per l’Empresa Municipal de Transports (EMT) l’estiu de 2023. L’informe, presentat a finals d’aquell any, incloïa una revisió geotècnica del subsol i tasques de control per a garantir la seguretat de l’estructura metàl·lica i valorar el seu estat de conservació.
Aquesta, cal recordar, tenia 25 d’anys d’antiguitat, tot i que es va instal·lar amb la intenció que fos provisional. Comptava amb 104 places per a vehicles abonats, que van ser reubicats a la zona inferior.
Les mateixes places
Un cop l’equipament torni a obrir les seves portes, els usuaris podran tornar a fer-ne ús amb normalitat, ja que el pàrquing mantindrà les mateixes places d’estacionament que abans del tancament. Durant aquest període d’obres, les persones abonades han pogut utilitzar els aparcaments Tàrraco i Companys, sense la necessitat de realitzar cap tràmit. També han tingut la possibilitat de suspendre temporalment l’abonament, sense cap cost addicional.
Un futur encara obert
Amb la desaparició definitiva de la plataforma superior, l’espai queda obert a noves possibilitats. Una d’elles és la construcció del nou Centre d’Atenció Primària Jaume I, una opció que, segons indiquen fonts del Departament de Salut, «s’està estudiant», tot i que insisteixen que encara no hi ha cap decisió ferma. L’Ajuntament, per la seva banda, ha declinat fer valoracions sobre aquesta possibilitat.