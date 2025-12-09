Patrimoni
L’Ajuntament destinarà 150.000 euros a reforçar el tram de la Falsa Braga afectat per la DANA
Els aiguats del novembre del 2024 van ocasionar despreniments de terres a la Contramuralla
L’Ajuntament de Tarragona invertirà 150.000 euros en el reforç d’un tram de la Falsa Braga —la fortificació que envolta la Muralla romana— que va ser afectat per la DANA que va colpejar la ciutat el novembre del 2024. Els forts aiguats registrats ara fa un any van provocar diversos desperfectes en la part que queda darrere del Teatre Auditori Camp de Mart. Aquesta situació va obligar el consistori a actuar d’urgència, delimitant la zona amb tanques per evitar possibles accidents.
Arran d’una inspecció del director del Museu d’Història de Tarragona (MHT) el dia posterior a aquell episodi pluges intenses, es van detectar dos despreniments de terres. Part de l’estructura va cedir perquè la roca inferior que la suportava no va poder aguantar l’acumulació d’aigües pluvials. El 17 de novembre de l’any passat, el plenari municipal va aprovar un modificatiu de crèdit de gairebé 1,3 milions d’euros, el qual contemplava una partida de 108.938,11 euros per dur a terme una primera intervenció d’emergència a la Contramuralla. Amb aquests diners, es van dur a terme treballs manuals de neteja de terres, així com de desbrossament d’herbes. A més, es van podar els arbres que tocaven el mur. Totes aquestes accions es van fer amb el seu corresponent control arqueològic.
Elaboració del projecte
El consistori també va realitzar un aixecament fotogràfic per analitzar amb precisió la forma i les dimensions de la Falsa Braga. Igualment, es van fer tasques de documentació arqueològica en el primer tram d’aquesta fortificació, el qual comprèn uns 50 metres lineals aproximadament. Tot això, amb l’objectiu d’estudiar la cronologia de l’estructura defensiva, que hauria estat construïda davant de la Muralla romana durant la Guerra de Successió.
La informació recollida també s’ha utilitzat per elaborar una diagnosi estructural del monument, que ha servit per determinar, a partir dels danys observats, l’abast del projecte de rehabilitació i reforç del tram afectat per la DANA. Fonts municipals apunten que encara no hi ha data per a l’inici d’obres. Això sí, en els nous pressupostos municipals de l’Ajuntament ja s’han reservat els diners per a executar-les aquest 2026.