Solidaritat
Vols adoptar un gos? Tarragona viurà una desfilada de gossos sense llar
Una jornada lúdica i solidària reunirà famílies, voluntaris i animals del CRAAMT aquest dissabte 13 de desembre.
El Centre de Recollida i Acollida d’Animals Municipal de Tarragona (CRAAMT), amb el suport de l’Ajuntament i la conselleria de Benestar Animal, organitza aquest dissabte Un Passeig Bestial, una jornada participativa destinada a promoure l’adopció responsable i donar visibilitat als gossos que esperen una nova llar.
L’activitat començarà a les 10 h als jardins del Camp de Mart, davant del pipicà, i consistirà en un recorregut circular d’uns 6 km que passarà pel Camí del Nàstic, la Vall de l’Arrabassada i el Passeig Marítim abans de tornar al punt d’inici. La cita està oberta a voluntaris, famílies i persones amb les seves mascotes, així com a aquells que vulguin acompanyar els gossos del CRAAMT que puguin sortir a passejar.
En finalitzar la ruta, es farà una fotografia de grup i un breu parlament per part de l’organització. A continuació, la unitat canina de la Guàrdia Urbana oferirà una exhibició i es celebrarà una desfilada de gossos en adopció. A més, diverses entitats col·laboradores instal·laran estands informatius i es repartiran obsequis per a tots els animals participants.