Salut
Un estudi de Tarragona vincula el tabac amb parts prematurs i llança una app d’ajuda per abandonar-lo
Les infermeres autores de la recerca demanen intensificar les intervencions abans del tercer trimestre i destaquen el potencial de les apps per ajudar a deixar de fumar.
Fumar durant l’embaràs incrementa de manera significativa el risc de patir un part distòcic i d’un naixement prematur, segons un estudi liderat per infermeres del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA). L’estudi, anomenat TOBBGEST, ha estat premiat a la darrera Jornada de Recerca de CODITA i destaca la importància d’actuar abans de l’últim trimestre de gestació.
El 46,2% de les participants van tenir un part distòcic —el doble del que s’observa en la població general— i el percentatge es dispara fins al 85,7% entre les dones que van continuar fumant durant el darrer trimestre. Pel que fa a la prematuritat, el 20,9% dels parts van ser prematurs, una xifra tres vegades superior a la mitjana estatal (dades INE 2023).
Les autores del treball remarquen que aquests resultats evidencien la necessitat d’intervencions preventives abans del tercer trimestre i reforcen el paper de la infermeria en la promoció d’hàbits saludables durant l’embaràs.
TOBBSTOP, una app per ajudar a deixar de fumar
L’estudi també avalua l’efectivitat de TOBBSTOP, una aplicació mòbil que complementa l’acompanyament habitual en la deshabituació tabàquica. L’app incorpora jocs lúdics, un espai de suport social tipus xat, biblioteca audiovisual, missatges motivacionals, monitoratge del procés i consultes amb professionals amb resposta en 48 hores. També inclou un “botó del pànic” per a moments de fort desig de fumar.
El projecte és un assaig comunitari aleatoritzat amb grup control, desenvolupat als ASSIR del Camp de Tarragona, la Catalunya Central i l’Hospital Joan XXIII. En total, 105 dones gestants han participat en un seguiment d’un any. El grup control va rebre el tractament habitual basat en l’estratègia de les 5 A, mentre que el grup d’intervenció va tenir accés a l’app.
Les conclusions preliminars mostren que les dones fumadores s’enfronten a barreres com l’ansietat, la culpa i la manca de suport, però també identifiquen factors facilitadors com el benefici pel nadó, el suport professional i els recursos personals.
Les infermeres responsables del projecte afirmen que “deixar de fumar abans de l’últim trimestre pot reduir significativament el risc de part distòcic i prematur”, i reivindiquen seguir invertint en recerca infermera i en estratègies innovadores, com les aplicacions mòbils, per millorar la salut de mares i nadons.