Successos
Una confusió en el combustible, el motiu de l'explosió d'un vehicle en una benzinera de Tarragona
Un comunicat del Grup HAM aclareix que l’incident es va produir per un error en el tipus de combustible i una manipulació forçada del sistema de subministrament.
L’explosió que aquest dilluns va ferir dues persones —un menor i un adult— en una benzinera del polígon Riu Clar ja s’ha donat per controlada, i ambdós afectats han rebut l’alta mèdica i es troben a casa, segons ha confirmat aquest dimarts el Grup HAM, operador de l’estació de servei on es va produir l’incident.
L’explosió, inicialment descrita com una sobrepressió de gas mentre el vehicle omplia el dipòsit, va tenir lloc cap a les 15.30 h d'aquest dilluns 8 de desembre a la gasolinera Bionet, al carrer del Coure. Els Bombers de la Generalitat van acudir al lloc amb una dotació i van confirmar que, tot i l’ensurt i els danys materials, no hi va haver incendi.
En un comunicat emès aquest dimarts, el Grup HAM ha detallat les primeres conclusions de la investigació interna. Segons l’empresa, el conductor d’un Dacia Sandero GLP hauria confós el tipus de combustible i hauria intentat connectar “de forma forçada” el sistema de subministrament GNC, incompatible amb el seu vehicle. Aquesta manipulació va provocar la ruptura del dipòsit de GLP, que no està preparat per suportar la pressió del gas natural comprimit.
La deflagració resultant va causar danys greus al vehicle i al surtidor. Els dos ocupants —que inicialment van rebre atenció del SEM i van ser traslladats a l’Hospital Joan XXIII— han estat valorats finalment com a ferits lleus i ja reposen als seus domicilis.
L’estació de servei continua precintada mentre Bombers, Mossos i tècnics especialitzats revisen l’estructura, el funcionament del sistema i les circumstàncies exactes del sinistre.
El Grup HAM assegura que el personal de la instal·lació va aplicar des del primer moment els protocols de seguretat i recorda als usuaris la importància de repostar sempre el combustible adient i seguir les indicacions dels operadors i la senyalització per evitar accidents.