Successos
Un menor en estat greu per l'explosió d'un cotxe en una gasolinera de Tarragona
L’incident s’ha produït en una estació de servei situada al polígon Riu Clar
Un menor ha resultat ferit greu arran de l'explosió d'un cotxe en una gasolinera de Tarragona. L’incident s’ha produït aquest dilluns al migdia mentre s'omplia de gas el dipòsit del vehicle en una estació de servei situada al carrer del Coure, al polígon Riu Clar.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 15:39 hores, quan un testimoni ha alertat que un vehicle hauria patit una sobrepressió de gas, tot i que no hi hagut incendi.
Fins a la gasolinera s’ha desplaçat una dotació dels Bombers i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra. Dues persones han estat ateses pel SEM i una d'elles, el menor, ha estat traslladat a l'hospital Joan XXIII.