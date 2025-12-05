Patrimoni
Tarragona estrena el Pla de Gestió de Tàrraco, que marcarà el futur dels monuments
Viñuales assegura que el nou ens es constituirà l’any vinent hi hagi o no nous pressupostos a la Generalitat
Una dècada després, el conjunt patrimonial de Tàrraco disposa per fi del seu Pla de Gestió. Aquest document marcarà el futur d’aquests espais i les accions que haurà de dur a terme el Consorci entre les administracions públiques. «Enguany hem celebrat molt el 25è aniversari de la declaració de la Unesco, però aquest Pla és el més important. Implica saber què volem fer amb el nostre patrimoni», va exposar ahir Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
La Generalitat de Catalunya va organitzar ahir una jornada sobre la gestió del patrimoni mundial a la sala del sarcòfag del Pretori. Un esdeveniment que va acabar amb la presentació del Pla. «És el primer que fem a Catalunya en una ciutat declarada patrimoni mundial. És una eina essencial per garantir la protecció del conjunt a llarg termini», va exposar Marina Miquel, subdirectora general del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat. Un document de planificació dels monuments que reclamava l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura i que es va iniciar l’any 2014. D’aquesta manera, la ciutat compleix amb els requisits de l’ens i entrega un full de ruta amb el qual compten un 30% de les ciutats patrimoni mundial d’Espanya. «Per diferents motius, no es va acabar presentant en un primer moment. També va afectar que no s’aprovés el nou POUM i es va veure necessari actualitzar-lo el 2019», va explicar Maite Miró, cap del servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat. El lliurament final del document es va fer el 2023, mentre que la presentació en societat s’ha fet dos anys més tard. El document parteix d’una diagnosi exhaustiva que analitza aspectes clau com el manteniment, la recerca, la gestió, l’urbanisme, la normativa, la difusió, els riscos i la gestió turística als elements patrimonials.
Zones d’amortiment
El Pla de Gestió articula les seves propostes a través de sis programes que inclouen setze plans d’actuació. Entre els treballs a impulsar hi ha el desenvolupament d’un pla especial de protecció del patrimoni arqueològic i la definició de les zones d’amortiment, d’acord amb les demandes de la UNESCO. També s’hi preveu l’aplicació de mesures de conservació preventiva i manteniment continuat, la prevenció de riscos externs potencials, la programació d’intervencions directes de restauració, l’impuls d’un pla de recerca multidisciplinària i l’actualització de la carta arqueològica en el marc de l’arqueologia urbana.
Paral·lelament, s’estableixen línies per a la museïtzació integral de la Tàrraco romana, la creació d’un sistema unificat i multilingüe de senyalització, l’homogeneïtzació de tarifes i horaris i la promoció conjunta dels equipaments, així com la definició d’una imatge comunicativa integrada i el disseny de noves experiències turístiques associades al patrimoni. Concretament, es preveu la creació de tres noves experiències per als visitants. «La ciutadania no entén el patrimoni segons quina és l’administració titular. No hem tingut una visió global. Hem estat 30 anys donant tombs», va lamentar Viñuales.
Més enllà, el batlle va assegurar que el Consorci es constituirà aquest 2026 independentment de l’aprovació dels pressupostos catalans. Alhora, va garantir que l’organisme continuarà el seu curs i «no hauria de perillar» en cas que no s’aprovin nous comptes a la Generalitat. Precisament, el Pla de Gestió ja marca diferents inversions que haurà d’assumir el Consorci en el curt i mitjà termini per complir amb les accions.