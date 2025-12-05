Cinema
El REC torna a posar Tarragona en el mapa del cinema internacional
La 25a edició del certamen oferirà nombroses estrenes durant els pròxims dies
El Festival Internacional de Cinema de Tarragona REC torna a posar la ciutat en el mapa de la indústria cinematogràfica. Després d’una gala inaugural amb una gran participació, celebrada aquest dimecres, arriben cinc dies plens d’estrenes i de pel·lícules en nombrosos espais de Tarragona.
Avui es podrà gaudir de títols com Sorda (11 hores a l’Antiga Audiència), La 42 (16.15 hores a l’Antiga Audiència), Las líneas discontínuas (18 hores a l’Antiga Audiència), Julian (18 hores a la Casa Canals), Un fantasma útil (20 hores a la Casa Canals), Lady (20 hores a l’Antiga Audiència) i Pillion (22.10 hores a l’Antiga Audiència). Entre aquestes pel·lícules destaquen Lady, una sàtira britànica premiada al Festival Black Nights de Tallin, i Las líneas discontínuas, nova proposta d’Anxos Fazáns, en estrena a Catalunya.
Grans propostes pel pont
Les propostes continuaran durant el cap de setmana i fins dilluns, de manera que tarragonins i visitants podran gaudir d’un pont festiu ple de cinema. Entre els noms més reconeguts de la programació destaca l’arribada de Father Mother Sister Brother, la nova pel·lícula de Jim Jarmush, guanyadora del Lleó d’Or a Venècia i protagonitzada per Adam Driver, Cate Blanchett i Tom Waits. També s’hi podrà veure La Grazia, de Paolo Sorrentino, premiada al Festival de Venècia. Per al públic familiar, el festival recupera la secció RECXics amb títols com Arco, produïda per Natalie Portman i favorita als Oscars d’animació.
A més, el 7 de desembre, és el torn d’un dels clàssics del REC: l’Screening Test, on el públic podrà veure, i opinar, sobre el film guanyador del Primer Test, el laboratori d’acompanyament del RECLab. Aquesta sessió, que requereix d’acord de confidencialitat, permet participar del procés de creació d’una pel·lícula encara no acabada.
Durant els pròxims dies, Tarragona es convertirà en punt de trobada entre públic, creadors i indústria, amb projeccions, espais professionals, cinema internacional i sessions en escenaris patrimonials singulars. El REC convida la ciutadania a sumar-se a un aniversari que celebra vint-i-cinc anys de cinema compartit.
Entrades, a web i taquilla
Les entrades i abonaments per a la programació dels pròxims dies continuen disponibles a través de festivalrec.com, i també es poden adquirir a les taquilles minuts abans de cada sessió mentre hi hagi localitats disponibles.