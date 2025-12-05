Nadal
El Mercat de Torreforta encén avui l'enllumenat nadalenc amb activitats familiars
Hi haurà xocolatada popular i l’espectacle familiar 'Lula la guardiana de la llum'
El Mercat de Torreforta viurà aquest divendres el seu particular tret de sortida nadalenc. A partir de les 17.30h i amb la participació de la conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, la plaça exterior del Mercat acollirà l’acte d’encesa de les llums de Nadal, una xocolatada popular i l’espectacle familiar Lula la guardiana de la llum.
Durant l’acte s’aprofitarà també per inaugurar el tradicional diorama que l’Associació Pessebrista de Tarragona instal·la anualment a l’interior del Mercat, així com l’exposició Drets humans vulnerats, impulsada per la Coordinadora d’ONGs de Tarragona.
D’altra banda, divendres també serà l’inici del Gran Sorteig de Nadal. Del 5 al 24 de desembre els paradistes del Mercat de Torreforta sortejaran cinc premis diaris entre totes les persones que comprin al mercat i dipositin la butlleta de participació a la bústia del Mercat. Així doncs, cada dia cinc persones afortunades s’emportaran una garrafa de 5 litres d’oli DOP Siurana, un pernil, una entrada doble de Port Aventura, una caixa de gambes de la Peixateria Lina del Mercat de Torreforta i un val de compra de 26 euros.