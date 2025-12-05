Nadal
L’Ascensor Màgic cap al Palau Reial dels Reis d’Orient arriba a la plaça Verdaguer de Tarragona
El viatge dura 6 minuts i hi caben entre 8 i 10 persones
L’Ascensor Màgic de la plaça Verdaguer es va posar en marxa ahir al vespre, amb un viatge virtual que porta els infants fins al Palau Reial dels Reis d’Orient. La plaça incorpora també un carrusel i un arbre de Nadal per dinamitzar el comerç i ampliar l’oferta festiva.
L’objectiu de l’Ajuntament amb aquesta proposta és «congregar una oferta atractiva per a tothom i dinamitzar així els comerços de la zona i els voltants», ha explicat la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, qui ha afegit que «aquesta aposta se suma a la del primer tram de la Rambla amb una il·luminació i decoració destacades, o la plaça Corsini i la plaça de la Font on va tenir lloc l'encesa de l'enllumenat».
L’Ascensor Màgic és una capsa que imita la instal·lació d’un ascensor en què poden pujar entre 8 i 10 persones per viatge i té una durada d’aproximadament 6 minuts. Està pensat especialment per als més petits que, un cop pugen, tenen per destí visitar els Reis d’Orient al seu Palau Reial i donar-los una sorpresa just abans de la Cavalcada. La caseta compta amb pantalles que recreen la sensació d’elevar-se en un viatge màgic des de la plaça Verdaguer, passant per la platja i per diferents punts de la ciutat, per sobre dels núvols.
L’horari de l’Ascensor Màgic fins el proper dissabte 19 de desembre serà de tardes, de 17 h a 21 h. A partir del dia 20, i amb motiu de la finalització de les classes escolars, l’horari s’ampliarà també als matins de 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h. El preu de l’entrada és d’1 euro. Els menors de 3 anys hi poden accedir de forma gratuïta. L’aventura de l’ascensor es podrà gaudir fins el proper 5 de gener.
A més de l’Ascensor Màgic, la plaça compta també amb un carrusel i un arbre de Nadal per a dotar aquest punt amb una oferta atractiva d’elements nadalencs.