L'AGAUR atorga més de 600.000 euros a la nova xarxa catalana de recerca en ciberseguretat
La URV lidera els grups d'investigació d'universitats públiques que crearan sinergies amb el teixit social i empresarial
La Universitat Rovira i Virgili (URV) lidera la nova la xarxa catalana de recerca en ciberseguretat, CYBERCAT-VALTEC, que té com a objectiu crear sinergies amb el teixit empresarial.
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) els ha concedit 621.000 euros per ampliar la col·laboració sorgida el 2018 quan sis universitats catalanes- URV, la UPC, la UAB, la UOC, la UdL i la UPF- van crear el primer centre català d'investigació interuniversitari en seguretat informàtica i privadesa de dades, el CYBERCAT.
Des de la URV indiquen que la ciberseguretat és un sector que representa el 0,45% del PIB català, integrat per més de 557 empreses, amb una facturació anual de 1.473 milions d'euros que dona feina a més de 10.600 persones.