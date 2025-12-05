Societat
Tarragona acollirà l'Audiència Memorial, on es donarà veu a familiars de víctimes del franquisme
L'acte, que promou la reparació moral, posa al centre la memòria oral sense diferenciar el bàndol de les víctimes
Una desena de familiars de víctimes de la guerra civil espanyola i el franquisme compartiran el seu testimoni en una Audiència Memorial, que per primer cop se celebrarà a Tarragona. L'acte tindrà lloc dimarts a les sis de la tarda a l'Antiga Audiència, on es posaran en comú les memòries familiars sense fer diferències del bàndol que s'atribuís a les víctimes.
«No estem parlant de persones de dretes ni d'esquerres, estem parlant de violència, estem parlant d'un conflicte i de les implicacions que va tenir», ha apuntat l'advocada Mireia Vives. Així, la trobada promou la reparació moral a través de la mediació i el trencament del silenci. El Memorial Democràtic preveu fer una Audiència Memorial en un altre punt de la demarcació l'any vinent.