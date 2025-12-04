Mobilitat
La ZBE de Tarragona ja té data d’inici: multes, excepcions i tot el que has de saber
Els conductors no empadronats que accedeixin a la ZBE sense distintiu ambiental rebran multes de 200 euros
La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona entrarà en vigor el proper 31 de desembre de 2025. La mesura afectarà els vehicles que no disposin de distintiu ambiental i tindrà per objectiu principal reduir la contaminació urbana a la ciutat. L’activació es realitzarà de dilluns a divendres laborables, entre les 7 i les 19 hores, i s’aplicarà principalment a la Part Alta, l’Eixample i els Barris Marítims.
Per garantir un període d’adaptació, els residents empadronats a Tarragona podran circular amb vehicles sense distintiu durant tot el 2026 sense cap restricció. A més, s’han definit excepcions i autoritzacions específiques per a col·lectius de rendes baixes, serveis essencials, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i altres casos particulars.
La ZBE comptarà amb 45 càmeres de lectura de matrícules i amb sensors ambientals. També s’està completant la senyalització vertical i horitzontal als principals accessos, incloent l'N-240, la carretera de Reus, l’A-7 i el passeig Marítim, així com carrils delimitats per als vehicles autoritzats.
Les restriccions s’enduriran a partir de 2028
Durant la primera fase, fins desembre de 2027, podran circular lliurement bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cotxes amb etiqueta 0, ECO, C o B. A partir de 2028, les restriccions s’enduriran, afectant també als vehicles amb distintiu B. Els conductors no empadronats que accedeixin a la ZBE sense distintiu rebran multes de 200 euros, amb un increment del 30% en cas de reincidència.
L’Ajuntament ha engegat campanyes informatives a través de l’oficina ZBE, cartes als residents i publicitat per assegurar que l’entrada en vigor de la normativa sigui progressiva i pedagògica.
Segons la regidora de Mobilitat, Sonia Orts, la ZBE representa una oportunitat per millorar la qualitat de l’aire a Tarragona, però la seva aplicació serà flexible i comptarà amb totes les excepcions necessàries per no deixar ningú enrere. Tota la informació sobre autoritzacions i el funcionament de la ZBE pot consultar-se al web oficial de l’Ajuntament: www.tarragona.cat/zbe.