Salut
La Xarxa Santa Tecla commemora 25 anys d’atenció integral sanitària i social a Tarragona
L’entitat va celebrar l’efemèride amb un acte que va repassar els seus orígens i els reptes de futur
La Xarxa Santa Tecla va celebrar ahir els seus 25 anys d’atenció sanitària i social integral a Tarragona en un acte commemoratiu al Tinglado 1 del Moll de Costa que va reunir professionals de totes les seves àrees, representants de les fundacions adherides i membres de la comunitat.
Durant la jornada, conduïda pel periodista Esteve Giralt, els assistents van poder escoltar dues taules rodones sota el lema Som present, tenim passat i tenim futur, formades per diferents professionals de la Xarxa.
La primera, dedicada als seus orígens i a l’evolució del model integral, va reunir a Palmira Jolonch, Lourdes Gorg, Carmen Júarez i Eduard Roig. Els participants van recordar els inicis del projecte, anècdotes i moments clau, així com les primeres passes per sumar l’àmbit social al sanitari.
La segona conversa, dedicada al futur, va comptar amb Laura Fernández, Roger Burull, Lluís Adell i Ana Flores. Durant aquesta, els ponents van analitzar reptes del futur com el paper de la tecnologia, la digitalització i la intel·ligència artificial en l’àmbit sanitari.
Tot seguit va ser el torn del director general de la Xarxa Santa Tecla, el Dr. Joan Maria Adserà, que va cloure els parlaments de l’acte amb un discurs que va combinar memòria històrica i projecció de futur.
Adserà va recordar que tot i que la Xarxa es va constituir l’any 2000, l’Hospital Santa Tecla compta amb un llegat de més de 850 anys d’història. També va posar en valor la seva trajectòria docent, que va celebrar 50 anys durant el passat mes de novembre.
A més, va repassar moments decisius en la història de l’entitat, com la creació del mapa sanitari català els anys 80 o el pla d’empresa de 1994 que va arrencar el seu procés de transformació. El director general va destacar també el creixement exponencial de l’organització, que va passar de tenir uns 700 professionals l’any 2000 a gairebé 4.000 el dia d’avui, i una gestió de 44 equipaments.
Així i tot, va subratllar, «els valors fundacionals de la Xarxa sempre han estat el respecte i la dignitat en la vida i també en la mort, i aquests continuen plenament vigents 25 anys després». Adserà va destacar diversos projectes en els quals treballa actualment l’organització, com la futura ampliació de l’Hospital del Vendrell o la nova residència de La Muntanyeta a Bonavista.
Atrevir-se a somiar
«Gràcies a tots els somiadors que heu fet possible aquest viatge. Tots hem de tenir somnis i objectius ambiciosos i creure que tots som capaços d’aconseguir coses que a primera vista poden semblar molt difícils. Hem d’atrevir-nos a imaginar un futur millor. Més gran, més llarg», va concloure.
La part final de l’acte va incloure un joc participatiu que va consistir en la construcció d’un puzle gegant amb forma de la Tau de la Xarxa Santa Tecla, amb peces representatives de les vuit entitats que la conformen. El brindis de celebració i l’actuació musical de The Stornells & Angie Rodríguez, amb la col·laboració de professionals de l’Hospital del Vendrell, van posar punt final a la nit.