Viñuales garanteix la constitució del Consorci de Tàrraco amb o sense pressupostos catalans
Aquest dijous s'ha presentat el pla de gestió del patrimoni romà, un full de ruta que preveu la museïtzació integral de la Tàrraco romana
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat que el Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco es constituirà aquest 2026 independentment de l'aprovació dels pressupostos catalans. Alhora, ha garantit que l'organisme continuarà el seu curs i «no hauria de perillar» en cas que no s'aprovin nous comptes a la Generalitat. Tot plegat s'ha emmarcat en la presentació de l'actualització del pla de gestió del patrimoni romà, la redacció del qual va iniciar-se fa onze anys. El full de ruta preveu setze plans d'actuacions, on s'inclou la museïtzació integral de la Tàrraco romana. El document parteix d'una diagnosi exhaustiva i se centrarà en la conservació preventiva, un sistema de governança coordinat i la unificació de criteris de divulgació.
El pla és un instrument de treball que ha de vetllar pels valors universals excepcionals i les condicions d’integritat i autenticitat dels béns que gaudeixen d’aquest reconeixement. El Pla suposa un pas decisiu per a la preservació i posada en valor d’un dels llegats romans més importants de la Mediterrània.
L’alcalde de Tarragona ha volgut posar l’èmfasi em la importància d’aquesta presentació que «coincideix en el temps amb la presentació de les bases del Consorci, compromisos que ara fa 25 anys vam adquirir amb la declaració i que ara, per fi, hem alineat per treballar tots junts en la mateixa direcció».
Creació del consorci
Un dels avenços més importants del Pla, i primera actuació, és la creació del Consorci Romà de Tàrraco, previst pel 2026. Un nou ens gestor que desplegarà el programa i que esdevindrà l’eix vertebrador de la gestió del Patrimoni Mundial de Tarragona. Inicialment estarà integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Cultura i de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, i per l’Ajuntament de Tarragona. Es preveu la participació d’altres institucions vinculades amb el patrimoni cultural com l’Arquebisbat de Tarragona, la Diputació de Tarragona i el Ministeri de Cultura. La seva missió serà la recuperació, restauració, conservació, millora, gestió, difusió i promoció coordinada del patrimoni històric i cultural relacionat amb el passat romà de Tàrraco, actuant com a motor per a la resta de plans d’actuació previstos.
Un full de ruta
El Pla de Gestió articula les seves propostes a través de sis programes que inclouen setze plans d’actuació. Entre els treballs a impulsar hi ha el desenvolupament d’un pla especial de protecció del patrimoni arqueològic i la definició de les zones d’amortiment, d’acord amb les demandes de la UNESCO.
També s’hi preveu l’aplicació de mesures de conservació preventiva i manteniment continuat, la prevenció de riscos externs potencials, la programació d’intervencions directes de restauració, l’impuls d’un pla de recerca multidisciplinària i l’actualització de la carta arqueològica en el marc de l’arqueologia urbana.
Paral·lelament, s’estableixen línies per a la museïtzació integral de la Tàrraco romana, la creació d’un sistema unificat i multilingüe de senyalització, l’homogeneïtzació de tarifes i horaris i la promoció conjunta dels equipaments, així com la definició d’una imatge comunicativa integrada i el disseny de noves experiències turístiques associades al patrimoni.